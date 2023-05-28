單車｜港隊煞科日主場添1金4銀3銅　沈金康稱有助備戰未來大賽　證李慧詩仍在亞運名單中 (20:45)

國際場地盃被列為國際單車聯會（UCI）的一級賽，吸引15個國家及地區的車手參賽，港隊3日共得6金9銀10銅，中長距離車手李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀、梁嘉儒、朱浚瑋、伍柏亨及繆正賢等先後站上頒獎台。港隊總教練沈金康總結賽事，認為車手寓賽於操，有助備戰亞洲賽及杭州亞運，「一方面通過今次比賽準備亞洲賽，更重要的是選拔亞運會運動員，我們想從中看到運動員的問題，再安排訓練」。

港隊下月密程密集，眾將明日分批出發到杭州出戰亞運場地測試賽暨中國錦標賽，隨後赴泰國出戰6月7至13日舉行的亞洲公路錦標賽，翌日即轉赴馬來西亞角逐亞洲場地錦標賽，再返杭州參加亞運公路測試賽，沈教練預計7月初將敲定亞運最終名單。

李思穎在國際場地盃共得3金1銀1銅，包括煞科日於女子全能賽以全勝姿勢稱后，再於10公里捕捉賽掛銅，其隊友楊倩玉則獲亞軍。沈教練讚揚李思穎體力好、衝刺能力強，但仍需提升實力，追上日籍奧運銀牌得主梶原悠未等世界級車手，沈教練指這位22歲車手將兼項出戰場地及公路賽，預定她將擔任港隊的衝刺手，李思穎亦盼寓賽於操，準備亞運，「只要將我完成接下來個多月的地獄賽程，就可以全力備戰亞運。很高興教練看得起我，22歲不大也不小，但對運動員來說是黃金年齡，所以希望趁今年狀態那麼好，可以挑戰更高位置」。

短組以楊礎搖的表現最佳，她在煞科日的女子凱林賽闖金牌戰，惟最後一圈「坐包廂」最終獲第5。沈教練談及短途車手的表現時，認為一眾車手未能完全發揮，「感覺他們沒有完全展示自己應有的能力，可能是在香港比賽較緊張吧」。他認為一眾車手經過多場中國聯賽後體力受影響，但在此情况下參加國際場地盃不失為鍛鍊良機，盼港隊車手在亞運前的訓練，可能夠進入符合亞運要求的強度。

沈教練表示從亞運角度來說，以往李慧詩在陣時會同時看重短距離和中長距離，但杭州亞運「長距離肯定是佔主要的位置」。李慧詩自2021年東京奧運摘銅後，一直未有參賽，名字已不在體院精英運動員名單上。被問及李慧詩會否參戰杭州亞運時，沈教練僅指「這兩天她沒比賽，不等於後面的安排已決定」，並透露對方仍列亞運大名單上，但最終名單有待港協及香港單車總會決定。

香港國際場地盃 港隊煞科日獎牌榜

項目 / 成績 / 運動員

女子全能賽 / 金牌 / 李思穎

女子捕捉賽 / 銀牌 / 楊倩玉

男子個人追逐賽 / 銀牌 / 伍柏亨

女子青年捕捉賽 / 銀牌 / 黎芷攸

男子麥迪遜 / 銀牌 / 梁峻榮/朱浚瑋

男子麥迪遜 / 銅牌 / 梁嘉儒/繆正賢

女子捕捉賽 / 銅牌 / 李思穎

男子青年全能賽 / 銅牌 / 陳家俊

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