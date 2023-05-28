明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港甲｜北區傳來季升港超　球會主席：盼湊夠「熱心人」協助 (18:13)

港甲聯賽今午（28日）煞科，盛傳來季有意升上港超的地區球隊高力北區，在大埔廣福公園以4：1大勝黃大仙，壓過南華取得季軍。球會主席朱浩賢賽後被問及升班意願時，承認正在考慮當中，但強調從業餘過渡至職業層面並非易事，盼湊夠「熱心人」協助升超。

北區現時由曾在1990年代為流浪征戰頂級聯賽的蔡仲賢領軍，陣中另擁有多名具港超經驗的球員，包括羅俊仁、梁國威、蕭俊銘、林毅東及廖億誠等。此戰面對已鎖定第12名的黃大仙，靠兩名前港超兵林毅東、方俊業上半場建功，以及剛果外援前鋒施素高和小將楊浩賢換邊後取得進帳，終大勝4：1，以26戰14勝4和8負完成球季，反超南華取得季軍。

香港足總行政總裁譚秋朗上周受訪時曾透露，對有球隊升班感樂觀。北區足球會主席朱浩賢被問及球隊升班意願時，承認一直有跟足總溝通，透露早在2018/19年升上港乙時，已有進軍港超的想法，但強調組織職業球隊並非容易，「不是三言兩語便可促成，需要資金之餘，教練團、球員以至管理層均需重新適應」。他另確認確實有球圈「熱心人」協助升超，「一直都有（熱心人），希望湊夠更多」。至於曾帶領愉園征戰港超的助教鮑家耀則稱，若球隊選擇升班，部分教練團成員或以兼職方式留隊。

相關字詞﹕體育 高力北區 港甲 港超 編輯推介

上 / 下一篇新聞