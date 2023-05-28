港甲｜北區傳來季升港超　球會主席：盼湊夠「熱心人」協助 (18:13)

北區現時由曾在1990年代為流浪征戰頂級聯賽的蔡仲賢領軍，陣中另擁有多名具港超經驗的球員，包括羅俊仁、梁國威、蕭俊銘、林毅東及廖億誠等。此戰面對已鎖定第12名的黃大仙，靠兩名前港超兵林毅東、方俊業上半場建功，以及剛果外援前鋒施素高和小將楊浩賢換邊後取得進帳，終大勝4：1，以26戰14勝4和8負完成球季，反超南華取得季軍。

香港足總行政總裁譚秋朗上周受訪時曾透露，對有球隊升班感樂觀。北區足球會主席朱浩賢被問及球隊升班意願時，承認一直有跟足總溝通，透露早在2018/19年升上港乙時，已有進軍港超的想法，但強調組織職業球隊並非容易，「不是三言兩語便可促成，需要資金之餘，教練團、球員以至管理層均需重新適應」。他另確認確實有球圈「熱心人」協助升超，「一直都有（熱心人），希望湊夠更多」。至於曾帶領愉園征戰港超的助教鮑家耀則稱，若球隊選擇升班，部分教練團成員或以兼職方式留隊。