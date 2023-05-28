港會七人賽｜大埔爆冷挫李斯特城入4強 下午跟傑志分途鬥英超隊爭決賽 (12:15)

盃賽8強起採取10分鐘半場，比首日分組賽的每半場長3分鐘。以A組次名出線的大埔此戰面對的李斯特城，陣中擁有兩名曾在英超後備上陣的中場小將Lewis Brunt及Kasey McAteer，故大部份時間處於下風，不過門將謝家榮上半場力挽狂瀾保住不失。「綠戰士」換邊後更把握僅有的機會，由馮冠鳴右路傳中，巴西籍翼鋒雷仙奴窩利抽射破網，此子繼昨午1球小勝維拉後再成奠勝功臣，入球後更走到對方後備席前慶祝。而大埔晉級後，4強將面對以1：0絕殺富咸的白禮頓。

大埔連續兩日擊敗英超青年軍，交出助攻的中場馮冠鳴賽後難掩興奮之情，「李斯特城曾奪英超冠軍，聽名字都覺得期待」。他稱相比昨日贏維拉，此戰強度更高，惟又說：「他們比較敢埋身肉搏，我們華人球員相對較輸蝕，但本着沒有什麼可輸心態，像注入強心針，最終更把握機會『偷雞』成功。」

另一支港超代表傑志，則在上半場9分鐘憑鄭展龍連過兩人後起腳得手，以及基爾頓換邊後接應陳俊樂傳送於禁區內抽射破網，以兩球力克QPR。「藍鳥」將與6屆冠軍阿士東維拉爭入決賽，維拉在8強以2：0擊敗衛冕之師紐卡素，使對方盃賽三連霸夢碎，只能轉戰盾賽4強。

此外，出戰碟賽8強的港足U22，憑射手何家智上半場頭頂腳踢梅開二度，以2：0輕取以派遣U20球員參賽的澳科鄒北記，4強將鬥格拉斯哥流浪。