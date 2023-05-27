港會七人賽｜大埔贏維拉出線盃賽8強　功臣雷仙奴證留隊　港足U22飲恨轉戰碟賽 (21:00)

大埔這次出戰港會七人賽的10人大軍中，包括剛當選香港足球明星11人最佳後衛的巴西籍中堅加比爾，以及他的同鄉雷仙奴共兩名外援；另有港足門將謝家榮、李家豪、鍾偉強等常規球員。「綠戰士」首戰先鬥維拉青年軍，憑雷仙奴上半場截去對手傳球後快攻得手，以1球擊敗該6屆盟主旗開得勝。惟第2仗面對業餘的友誼聯賽選手隊，反被對手上半場一次反擊偷襲成功，以0：1告負；最後一仗對格拉斯哥流浪則互交白卷，大埔最終與友誼聯3戰同樣1勝1和1負，以1個得失球差力壓對方次名出線盃賽；2勝1負的維拉則取得首名。

對維拉攻入奠勝球的雷仙奴稱，能在如此強隊取得進帳感到高興。初戰港會七人賽的他稱此賽事與11人賽有分別需時適應，但透露過去曾在家鄉踢過同為七人制的「Futebol 7」及五人足球，當中的技巧仍能應用在這兩日的連場激戰，「在巴西的球場更細，球員從小磨練出細緻技術，到更大的球場用球更得心應手」。這名27歲翼鋒透露來季將留隊，至於同鄉加比爾則表示仍在考慮去留。

至於陣中多達9將來自港超球隊香港U23的港足U22，首戰與昆士柏流浪（QPR）梯隊互交白卷；次仗面對新加坡木球會則靠中場鄧筵霑上半場5分鐘左路勁射破網，以1：0小勝。港足U22最後一仗硬撼賽前兩戰全勝的白禮頓，上半場兩度錯失入球良機後，反被「海鷗」藉一次快攻，射門中楣後誤中晉峰小將劉君正彈入網內，以1球飲恨。港足U22在D組結果勝和負各一排第3，明早轉戰碟賽8強；白禮頓以全勝姿態，與1勝2和的QPR攜手晉級盃賽。

港足U22主教練司徒文俊賽後滿意麾下發揮，認為賽事強度有助球隊備戰接下來U23亞洲盃外圍賽等大賽，「他們需要了解歐洲球員體格及速度是怎麼一回事，要向前行的話，這是一次很好的體驗」。9月初舉行的U23亞盃外日前完成抽籤，身處E組的港足將硬撼烏茲別克、伊朗及阿富汗隊。司徒文俊承認3支對手均難應付，「烏茲別克、伊朗都是強隊，即使阿富汗技術未必很好，相信其體能對抗都很強；不過我們會照常部署，做應做的事」。

港會七人賽主賽明日賽程出爐，B組首名出線傑志在盃賽8強遇上D組次名QPR，A組次名大埔則迎來C組首名的強敵李斯特城青年軍，負方仍可轉戰盾賽4強；至於出戰碟賽的港足U22，首戰面對澳科鄒北記。

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