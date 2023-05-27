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游泳︱衛恒恩短池分齡賽破男子400混香港紀錄　張心悅200背刷新港績 (17:48)

香港短池分齡錦標賽今（27日）於維多利亞公園游泳池上演，衛恒恩在男子400米個人混合泳游出4分15.24秒，打破由已故「飛魚」杜敬謙保持的香港紀錄。已取得巴黎奧運A標的張心悅在短池延續勇態，刷新由歐鎧淳保持的200米背泳港績。

早前戰畢環地中海游泳系列賽的衛恒恩和張心悅，今日跟一眾港隊隊友轉戰香港短池分齡錦標賽，前者在強項400米個人混合泳中，以4分15.24秒首名觸池，同時將已故「飛魚」杜敬謙在2018年做出的短池港績（4分18.92秒）推快3.68秒。張榮恩則於同一項目游出4分21.07秒，打破香港男子15至17歲組分齡短池紀錄。

至於日前取得巴黎奧運200米背泳入場券的張心悅，在短池同樣交出好表現，她今日在200米背泳以2分06.65秒稱后，將歐鎧淳保持的港績（2分06.93秒）推前0.28秒。

另外，新晉「蛙王」麥世霆在男子100米蛙泳游出59.98秒，打破自己保持的15至17歲組分短池齡紀錄。文薈喬先在女子100米蛙泳游出1分08.48秒，打破13至14歲組分齡紀錄，以及簡綽桐保持的香港青年紀錄；她再於女子100米個人混合泳以1分02.52秒打破分齡紀錄。劉建希則於男子100米個人混合泳，以56.47秒打破13至14歲組分齡紀錄，以及吳鎮男保持的香港青年紀錄。

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