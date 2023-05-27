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港會七人賽︱丹尼森遜盼李斯特城奇蹟護級　得悉曼聯青訓後輩踢傑志　笑稱等教練致電 (18:24)

英超明晚（28日）煞科，護級方面李斯特城、愛華頓及列斯聯3隊只能活一隊。近日訪港踢港會七人賽的李城2015/16年英超冠軍成員丹尼森遜稱，寄望有奇蹟發生令舊東家可留下英超。

現年36歲的丹尼森遜出身曼聯青訓，於2007/08年曾為「紅魔」一隊上陣8場，之後轉投新特蘭、布力般流浪、紐卡素及昆士柏流浪等隊，在李斯特城5季內於2015/16年童話式贏得英超冠軍，該季任正選右閘在聯賽上陣30場，前兩季於英冠布里斯托城落班，今次來港為九龍木球會參加港會七人賽名人賽，今早在B組1勝1和，總成績1勝2和1負排小組第4名，轉戰明早名人賽碟賽4強。

2017年夏天隨李城訪港參加英超亞洲盃的丹尼森遜，今次來港至下周一晚，憶述2006年曾隨曼聯參加港會七人賽，「當年我仍是個很年輕的baby，很開心可再次來港，之前很多人跟我說香港很熱，現在我真的感受到有多熱了」。他講笑每日都會欣賞隨李城贏得的英超冠軍獎牌，對於同為前曼聯青訓的後輩查理史葛今屆為傑志參與七人賽，森遜稱知道這名中場，笑說「可能我都來，我會等待（傑志）教練打電話來」。

李城今季英超以31分暫排第18名，落後17名的愛華頓2分、跟第19名的列斯聯同分，得失球差比這兩隊佳，明晚煞科除了主場對韋斯咸必須全取3分，同時要寄望「拖肥」主場對般尼茅夫失分，才能護級成功。森遜也稱希望明日「會有奇蹟發生」，「我希望愛華頓打和、列斯聯輸，韋斯咸放眼準備歐協聯決賽，然後李斯特城勝出比賽留下（英超）」。問到李城今季問題所在，他回答「所有事都是」，「贏輸每個人都要承擔，不能指出哪個不好，我對他們有信心（護級），希望有多一次機會。」李城今屆七人賽都有派青年軍參加，並在主賽C組力壓紐卡素首名出線，森遜期間都有上前與一眾後輩小將寒暄鼓勵。

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