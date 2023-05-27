港會七人賽｜傑志逼和富咸青年軍　首名晉盃賽8強　陳俊樂演地標滿意狀態 (15:00)

傑志2011年曾在此賽事贏得最高級別的盃賽冠軍，今屆雖已完成本地賽季兩周，但仍派強陣應戰，包括剛入選港足明星11人的後衛艾里奧和中場基爾頓、英籍外援查理史葛。季末加盟的陳俊樂則與新疆維吾爾裔門將艾尼卡爾買合木提同演處子戰。至於過去一季被外借至冠忠南區的何振廷及陳傲軒，亦回歸「藍鳥」出戰。

傑志首戰先對澳門班霸澳科鄒北記，在對手因兼戰中冠聯賽只派遣U20球員參賽下，此役由鄭展龍先開紀錄，及後陳俊樂分別助攻予查理史葛、何振廷及羅拔圖，完成助攻帽子戲法，並在末段埋齋，以5：0大勝。鄭展龍次仗上半場再先拔頭籌，加上白星馳取得進帳，助傑志以2：0輕取新加坡足球會。

傑志最後一仗迎戰同為兩戰全勝的富咸，開賽3分鐘鄭展龍在中場遭逼失，令敵軍前鋒Callum McFarlane把握單刀機會射入。不過傑志於換邊後11分鐘，由基爾頓妙傳予何振廷近射扳平，最終雙方各一言和。傑志以較佳得失球差力壓對手，首名出線盃賽。

27歲的陳俊樂因原效的中超球會廣州城散班，上月回流加盟傑志，惟因註冊原因未能在港超登場，至今日首度為藍鳥披甲上陣，賽後獲不少球迷擊掌及合照。他自言狀態尚可，「只是最後一場有點累，差了少少」。過去曾為港足U23出戰兩屆七人賽的「樂仔」，憶述其中一次戰至碟賽4強出局，對手正是傑志，又笑言這次首戰盃賽「聽日可以遲一點起牀」。

今早另有兩支英超青年軍亮相，同處C組的李斯特城及紐卡素，在分組賽最後一場碰頭。李城是次赴港陣容中，擁有Lewis Brunt及Kasey McAteer兩名曾在英超後備上陣的小將，最終亦憑前者射入世界波，以2：1反勝「喜鵲」，以2勝1和拿下該組首名；紐卡素則1勝1和1負次名晉級。

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