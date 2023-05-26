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單車︱李慧詩缺席香港國際場地盃　師妹楊礎搖認感壓力　盼藉比賽汲取經驗求進 (21:40)

香港「女車神」李慧詩（Sarah）多年來戰績彪炳，外界不免對港隊短距離組有一定期望，但她這次不列香港國際場地盃的參賽名單，其師妹楊礎搖坦承感到一定壓力。這名23歲港將今日（26日）完成爭先賽及凱林賽後表示：「畢竟現時中長距離好出色，所以短距離比較大壓力。好像200米計時賽，我就覺得要踩得更好爭取晉級，起碼有一個人代表港隊。」

楊礎搖在早上的女子200米計時賽踩出11.599，總成績排第6躋身爭先賽，惟8強不敵大馬籍車手阿米拉，無緣晉級。她在下午的凱林賽跌入遺材賽，但因犯規被取消資格，其隊友吳思穎則獲第8。楊礎搖坦承自己容易感壓力，久久未於主場作賽、搶心未能為短距離組取得佳績，也是她感壓力的原因，「Sarah是世界冠軍級選手，所有人都知香港隊有一個好勁的短距離車手，因此我比賽時，外界難免會比較，看我的成績和表現」。

不過，東京奧運代表李海恩、上屆亞運獎牌得主馬詠茹及李燕燕等師姐退隊，Sarah今次也沒有隨隊出賽，令她和吳思穎、童森等後輩有更多比賽機會，從中汲取經驗，嘗試不同戰術，她盼眾人可以要沉住氣尋求進步，「我們幾名隊員都有共識，希望不要那麼短視，能放眼以2025全運為目標，因為這在香港舉辦，希望這個組合可繼續練得更快」。她又透露，Sarah亦有關心自己，「她叫我享受比賽，不要因不必要的壓力影響表現」。

另外，港隊在香港國際場地盃首日的成年組賽事得1金2銀2銅，當中「小車神」李思穎除了在全能賽奪金，也在麥迪遜伙楊倩玉摘銀，梁氏姊妹寶儀及穎儀則獲麥迪遜季軍。男子組方面，梁嘉儒在全能賽得季軍，並跟朱浚瑋在麥迪遜得亞軍。

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