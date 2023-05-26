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單車︱香港國際場地盃單車館開鑼　「小車神」李思穎主場稱霸女子全能賽 (17:37)

一連3日的香港國際場地盃今日（26日）假將軍澳香港單車館開鑼，港隊「小車神」李思穎在女子全能賽稱霸4個項目，以全勝姿態獲150分贏得冠軍。這名22歲港將賽後表示，能夠在主場出戰國際賽感覺興奮。至於梁嘉儒在男子全能賽中，於記分賽最後一圈發力反超，獲得季軍。

李思穎在全能賽的捕捉賽、配速賽及淘汰賽皆以首名完賽，而她出戰記分賽時成功，在8個衝刺圈中，4次皆以首名完成，當中包括得分雙計的最後一圈，最終她以150分奪冠，比次名的印尼隊車手阿尤斯蒂娜高18分。這名「小車神」滿意自己的發揮，又提到在捕捉賽初段尚未入局，但在觀眾的打氣下漸入佳境，才能以首名完賽。

對於在主場出擊，同時達成賽前目標奪冠，李思穎直言興奮：「在香港贏金牌特別開心，因為家人可以入場觀賽，令我倍感滿足」。港隊星將李慧詩未有參賽，外界的焦點或多或少會放在李思穎身上，但她仍以平常心面對，「確實有一點壓力，我在比賽前心跳得好快，但我告訴自己，當作提前適應一下在緊張狀態下怎樣比賽」。

中國及日本隊頂尖好手缺席香港國際場地盃，李思穎認為競爭性較低，但仍可寓賽於操，「這有助我準備亞洲賽，我可從中了解對手，就像今日比賽期間，我覺得印尼選手比以前進步。同時我亦可知道自己要用甚麼啞去比賽，器材方面會準備得更好」。

港將梁嘉儒在男子全能賽以第3名完成捕捉賽、配速賽獲第2、淘汰賽得第7，他在記分賽一度跌落第5名。不過，梁嘉儒在得分雙計的最後一圈發力以第2衝線，總成績以4分力壓印尼隊車手，以118分得季軍；哈薩克籍星將阿爾喬姆 則贏冠軍。梁嘉儒表示，一直以來都喜歡在主場代表香港出戰，「好多觀眾都是自己人，他們大叫香港隊加油，令我感覺興奮，自然更賣力」。至於香港青年組的張履檾在女子追逐賽得亞軍，僅負新加坡隊的法蘭西亞。

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