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港會七人賽︱名人賽今開鑼　前英超球星丹尼森遜占邦達獻技　港超兵爭衛冕 (22:36)

闊別4年的港會七人賽今傍晚（26日）在香港足球會球場展開，首日先舉行10場名人組賽事，當中有兩名熱刺前球星占邦達及桑恩戴維斯帶領的PFA花旗明星隊，在B組兩戰1勝1和不敗；至於力爭衛冕的禾辛特男童會有多名港超兵助拳下，則在A組兩戰皆和。

港會七人賽相隔4年再辦，首日免費入場，不乏球迷為其參賽的家人或朋友高歌打氣。由英格蘭職業球員協會（PFA）選出的PFA花旗明星隊首戰遇上九龍木球會，後者有助李斯特城贏得2015/16年英超冠軍的右閘丹尼森遜壓陣，這名36歲前曼聯青訓甚受現場球迷歡迎，最終雙方悶和0：0。花旗明星隊第二戰則憑愛爾蘭前國腳肯特（Noel Hunt）一箭定江山，以1：0小勝友誼聯名人隊。現年44歲的占邦達透露，今次是第2次來港踢七人賽，「球場環境和氣氛很好，對手質素亦不錯，我們接下來要有更多準備，要踢得更強悍」。

至於力爭衛冕的禾辛特男童會，有剛退役的李康廉聯同盧均宜、積施利、杜馬思及傑志助教金東進等港超及前港超兵助陣，分別與愉景灣和新加坡足球會打和0：0及1：1。同日還有中西區前鋒安基斯及港會鋒將福保羅等前港將落場獻技。名人賽明早續賽。

主賽明起一連兩日展開，3支參賽香港球隊將相繼亮相。2011年冠軍傑志在B組將於早上先對澳門代表鄒北記及新加坡足球會，然後下午1時15分對英超富咸的青年軍；和富大埔及港足U22則下午出戰，分別在4時14分對6屆冠軍阿士東維拉，以及下午6時30分對白禮頓的青年梯隊。

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