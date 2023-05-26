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英超︱曼聯大勝車路士鎖定前四　坦夏格稱已成團隊　沙拿為利物浦緣盡歐聯崩潰 (16:26)

曼聯今晨（26日）英超憑卡斯米路連續兩場建功，在主場以4：1大勝車路士，賽後升上第3名及提早一輪鎖定前四，領隊坦夏格首季執掌即帶領「紅魔」重奪歐聯席位。

曼聯在最後兩場聯賽只需1分即鎖定前四，今仗開賽6分鐘已憑中場卡斯米路接應罰球頭槌先開紀錄，繼上仗作客般尼茅夫奠勝再建功。落後的車路士之後取回不少攻勢，但梅迪歷、干拿加歷查及夏維斯先後門前失機，「藍戰士」上半場7次攻門零中龍，結果補時階段再被卡斯米路一次no look pass打穿防線，查頓辛祖無人看管下橫傳安東尼馬迪爾撞射得手，紅魔半場領先2：0。

車路士中堅韋斯利科芬拿於下半場兩度犯錯，先輸12碼被般奴費南迪斯主射中鵠，再後場傳送失誤被拉舒福特輕鬆破網，紅魔終以4：1大破末段由祖奧菲歷斯破蛋的車路士，今季主場5對傳統「Big 6」全勝。「福仔」取得今季各項賽事第30球，繼2012/13年球季的尹佩斯後，第2名曼聯球員單季入球「30+」。

曼聯37戰72分升上第3，多第4紐卡素2分和第5利物浦6分，提早一輪篤定前四及相隔一季重返歐聯，但今仗有右翼安東尼馬菲奧斯及左閘勞基梳爾傷出，前者更要抬擔架離場，很可能無緣下周六晚英格蘭足總盃決賽惡鬥曼城。車路士續低迷以43分排12名，看守領隊林柏特領軍10仗僅一勝。

坦夏格表示，曼聯應該屬於歐聯舞台，「在英超要取得歐聯席位不容易，因此是個非常重要的成就，接着要為足總盃決賽做好充分準備及盡一切努力」。他稱仍記得開季兩連敗後情况艱難，「我們已建立團隊精神，訓練亦取得成果。今夏我們須繼續加強陣容」。他大讚今季加盟的卡斯米路很快適應英超兼成球隊重要一員。名宿加利尼維爾認為若無這名31歲巴西國腳來投，紅魔是不會排前四重返歐聯。

另邊廂，第5的利物浦將與白禮頓征戰來季歐霸，「紅軍」自2015/16年球季後首次未能躋身前四。主將穆罕默德沙拿事後即在社交網發文，稱為失落歐聯席位「感到崩潰」，「完全沒藉口，我們是利物浦，取得歐聯資格是最低要求，讓所有人失望了」。

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