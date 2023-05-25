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單車︱香港國際場地盃明早將軍澳單車館舉行　港將誓主場爭牌 (21:02)

一連3日的香港國際場地盃，明早（26日）於將軍澳香港單車館掀起戰幔，港隊勢精銳盡出，相隔4年再次主場作賽，與各路好手爭奪獎牌。是次比賽除了是一眾港將爭取世界賽、世界盃和巴黎奧運積分的良機，更是9月杭州亞運的前哨戰。

香港國際場地盃吸引了歐、亞、大洋洲15個國家及地區的單車手參賽，海外車手中以大馬星將「阿旺」阿茲祖哈尼及韓籍女將李惠珍最為香港車迷熟悉，兩名短途猛將在3日賽事皆會上陣，出戰爭先賽及凱林賽。

雖然「女車神」李慧詩未列參賽名單，但港隊女子短距離組的楊礎搖、吳思穎及童森等均會參賽。將會出戰爭先賽及凱林賽的楊礎搖，盼這次可在主場突破自我，爭取踏上頒獎台，「我近半年在200米計時的成績一直維持在11.3秒至11.4秒間，好像有點好像停滯不前，但最近在中國聯賽河南站賽前練習時踩出11秒正，有點興奮，希望在正式比賽也可做到。在賽道上，一定要給相信自己，好狠地加速，就會踩到吧」。

中長距離組方面，近年在大賽屢創佳績的「小車神」李思穎，直言期待主場出擊，「現時未知有甚麼對手，但不管是全能賽或麥迪遜賽，都是以冠軍為目標」。李思穎日前在中國聯賽伙拍楊倩玉在麥迪遜賽奪金，她表示兩人磨合理想，亦盼寓賽於操為杭州亞運作準備。

港隊「老大哥」梁峻榮坦言會在主場力爭佳績，同時希望中有更多新臉孔登上頒獎台。他特別提到早前伙拍高肇蔚、伍柏亨、朱浚瑋和繆正賢等出戰中國聯賽，在兩站賽事的男子4公里團體追逐賽先後踩出香港紀錄的成績，他盼望團隊可以再創佳績，「團體項目的獎牌，遠勝於任何個人項目的獎牌，因為我們五位一體去比賽，這可體現到我們的精神」。

至於梁嘉儒則視香港國際場地盃為6月中亞洲賽的前哨戰，「部分參賽車手會在亞洲賽及亞運碰頭，我可乘機摸清對方的實力」。他亦提到曾在雅加達亞運全能賽摘銅的哈薩克隊車手阿利舍爾，實力不容小覷。

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