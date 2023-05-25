訪問︱曼聯名宿約基快閃訪港　點評紅魔前線四子　稱未來兩季爭冠簽卡尼是好選擇 (19:09)

現年51歲的前千里達國腳約基，為曼聯90年代末與高爾齊名的「黑雙煞」之一，今日抵步的他快閃來港兩天，應港會邀請擔任港會七人賽晚宴嘉賓分享演講。他上次訪港出席公開活動為2018年4月，今次受訪時憶述至少來港過6、7次，首次是1991年隨阿士東維拉來港踢賀歲盃，然後1999年代表曼聯友賽南華，「我記得香港人對足球很熱情，有很多球迷，很高興可再次訪港。我現時人生遊歷全球，今次來港是享受，很想再試香港的美食」。約基任曼聯球會大使多年，近年多次遊歷亞洲見紅魔球迷，「我們知道曼聯在亞洲有大量球迷，球員時期我反而未必能見到世界各地的曼迷，很高興退役後可到訪各地，有更多機會與球迷見面交流」。

曼聯今季贏得英格蘭聯賽盃打破6年錦標荒，明晨英超主場對車路士只要不敗多取1分，即確定前四完季，但約基稱仍不能說是完全滿意，「如果我們能理想地在足總盃擊敗曼城，贏得兩個獎盃，以及前四完成英超奪歐聯資格，那就是出色一季」。紅魔今季暫在聯賽有9場敗仗，約基指出必須改善，「如要在英超爭標，輸了9場是很多，要與曼城比拼可能只能輸一兩場，這也是曼聯今季成績不能與曼城相提並論的原因」。

足總盃決賽面對季尾強勢的曼城，約基認為曼聯並非完全沒有勝算，「我當然希望曼聯會勝出。曼城無可置疑是強隊，或者能夠達到像我們1999年時的三冠王成就，但打吡戰從來沒有必勝，雙方勝算總是五十五十，我相信曼聯球員一定會有動力阻止曼城，踢出一場激戰」。

約基亦有稱讚首季執教曼聯的領隊坦夏格，帶領球員進步，並點評4名前場後輩，「拉舒福特是目前曼聯最強前鋒，他上季經歷艱難時刻，很高興他現時踢出級數和充滿信心；安東尼馬迪爾效力曼聯8年，但傷患影響了他未能發揮潛質，這年紀受傷會令狀態下滑和退步，如他下季想離隊我不會驚訝；我很喜歡加拿祖這小子，令人很驚喜，年輕活力充沛，踢法直接，有能力和態度，他在曼聯有很好未來，早前給予新約也代表球會對他有期望；查頓辛祖得到很多金錢，大家對他很大期望，但現時好像有點迷失，我看過一些紀錄片指他有些心理挑戰，可能需要一些休息。他的潛質尚未發揮，但需要抓緊機會，證明自己在球會和英格蘭隊仍可以做未來重要一員」。

談到曼聯今夏增兵，約基雖稱一切取決主帥決定，但指出紅魔未來兩季若要挑戰英超及歐聯，有機會就要簽入熱刺的英格蘭國腳射手哈利卡尼，「如贏得足總盃有好成績，教練更加可以簽到他想要的球員。若想未來兩季挑戰英超和歐聯、爭取更多錦標，哈利卡尼是好選擇，他已證明自己是出色射手，表現穩定又對英超熟悉」。

其他報道：足球︱港會七人賽明開戰 3香港球隊寓賽於操 陳俊樂將首為傑志上陣