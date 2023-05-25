日職︱恩尼斯達提早跳「船」　認與不受重用有關　7月1日主場踢告別戰 (20:30)

神戶勝利船在聲明中指出：「我們很遺憾地宣布，恩尼斯達將會離開我們。他加盟神戶勝利船5年，我們對他表達衷心的謝意，他已為這球會有着重大的貢獻。」勝利船今季日職暫以14戰得30分，以3分領前次席橫濱水手，但恩尼斯達只曾後備上陣3次共38分鐘。他受訪期間不時需停下來擦乾眼淚，並說：「我的意願是完成這份合約，然後才決定去向。我渴望繼續比賽，但在這裏並不容易，所以，我需找另一可讓我踢至掛靴的地方。今次是我人生中其中一個最艱難的決定。」

他接着補充謂原欲在勝利船踢至「收山」，「為了貢獻球隊，我過去數月努力不懈地練習，卻開始覺得教練（指吉田孝行）有另一想法」。他於2002至18年間效力巴塞隆拿，其間披甲674次入57球，協助這西甲勁旅贏得30個錦標，當中主要冠軍榮譽是9次西甲和4次歐聯。另外，他也協助西班牙隊奪得2010年世界盃冠軍，以及在2008和12年歐洲國家盃摘冠。

他在2018年與勝利船簽約3年，年薪3000萬美元（約2.35億港元），之後在2021年5月續約，至今上陣133次入26球，曾先後協助勝利船奪得2019年日本天皇盃和2020年日本超級盃。他將在下月6日在東京代表勝利船友賽巴塞隆拿，之後會在7月1日主場迎戰北海道札幌岡薩多踢告別戰。

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