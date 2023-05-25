意大利盃︱拿達路馬天尼斯梅開二度　國米反勝費倫天拿衛冕　向盃賽「三冠王」進發 (17:27)

拿達路馬天尼斯今晨（25日）上半場9分鐘內梅開二度，令國際米蘭在羅馬的奧林匹高球場舉行的意大利盃決賽，以2：1反勝費倫天拿，蟬聯冠軍兼第9次捧盃。國米於年初已衛冕意大利超級盃，故此如果下月11日凌晨在歐聯決賽挫曼城，便可榮膺盃賽「三冠王」。
國際米蘭此役的正選陣容，與上場意甲作客負拿玻里相比有9個調動，其中前鋒盧卡古及門將奧拿拿退居後備，分別改派拿達路馬天尼斯攻堅和38歲的漢丹洛域把關。開賽3分鐘，費倫天拿鋒將尼高拉斯干沙利斯先開紀錄。不過及後國米隨即反撲，於29分鐘由拿達路馬天尼斯禁區內接應傳球後，射入效力國米的第100球扳平；37分鐘，這名25歲阿根廷國腳再於禁區內第一時間射入「窩利」反超前。
國米下半場先後換入盧卡古、魯賓高辛斯及祖亞昆哥利亞等5將，「紫百合」也調入盧卡祖域和泰列錫等球員，但兩軍俱未能改寫賽果下，國米終以2：1的勝果衛冕，教練「細恩」施蒙尼恩沙基說：「己隊開局糟糕，這是罕見的，但球員其後重新『入局』並扭轉敗局。費倫天拿是一支能給予我軍困難的有質素球隊。我們為贏得這個需要的錦標而高興，亦證明球隊上季成為意大利盃盟主並非浪得虛名。」
今次是國米第9次揚威意大利盃，與羅馬並列第2多，同落後14次的祖雲達斯5次。國米踢罷尚餘的兩輪意甲比賽主場對阿特蘭大及作客拖連奴後，便會備戰在伊斯坦布爾硬碰曼城的歐聯決賽。
在意甲排第11的費倫天拿，未能繼2001年後再次捧走意盃。不過，若他們於下月8日凌晨在歐洲協會聯賽決賽打敗韋斯咸，便可繼1961年的歐洲盃賽冠軍盃後，再次在歐戰封王。
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