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西甲︱西足總撤銷雲尼斯奧斯紅牌　稱是種族歧視受害者　巴塞26年首負華拉度列 (23:29)

西班牙足總今日（24日）宣布，取消皇家馬德里球星雲尼斯奧斯祖利亞，於日前西甲作客負華倫西亞時領取的紅牌，並勒令華倫未來5場主場比賽，須關閉發生種族歧視該名22歲巴西隊翼鋒事件的球迷看台。

雲尼斯奧斯祖利亞近年屢被球迷種族歧視，日前又在西甲作客華倫西亞末段，被敵對球迷侮辱，及後他與對方球員發生衝突，最後因向箍着其頸部的敵鋒曉高杜路還擊，換來一面紅牌。他賽後稱西班牙已成種族歧視的國度，惹來巴西總統盧拉及國際足協會長恩范天奴的聲援。

西足總近日就事件成立獨立調查委員會，結論是雲尼斯奧斯是受歧視的同害者，所以推翻他領取的紅牌，令他明晨可在西甲主場迎戰華歷簡奴的打吡戰候命。與此同時，警方已扣查7名涉嫌歧視雲尼斯奧斯的球迷，而西足總則決定，發生今次事故的華倫看台未來5場主場比賽須關閉，並須罰款4.5萬歐元（約38萬港元）。「蝙蝠兵」為被罰感到失望和不公平，理由是並不是大部分球迷涉及事件。

另外，應屆西甲冠軍巴塞隆拿雖有羅拔利雲度夫斯基末段破蛋，卻作客以1：3不敵華拉度列，繼上輪主場負皇家蘇斯達後再輸一仗，並令華拉度列自1997年11月以來首次交手勝出，賽後36戰得38分升上尾四，領前降班區域尾三的基達菲3分。

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