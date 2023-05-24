港足︱全民足球挑戰賽下月再辦　籌款回饋本地足運　港足U22落實下月作客塔吉克 (20:19)

全民足球挑戰賽相隔一年再次舉辦，陳志康表示，希望賽事所得的籌款，可用於支援足球層面，「過去兩年受疫情困擾，協會有為球員提供經濟支援，我們分發了兩次5000元津貼，但長遠來說，我不希望球員需要這些協助。籌款會用於足球層面支援，例如過去有球員家裏出現緊急情况，協會有提供援助。同時協會曾為失業球員安排教練和場地訓練，協助球員保持狀態，尋找新一份合約」。

對於近年球圈出現欠薪甚至打假波醜聞，陳志康稱：「如果再發生欠薪時，我們協會樂意作為橋樑，為球員與球會去溝通，解決薪金問題」。 他補充季前有為港超球員舉行講座，教育他們有關打假波的監管和罰則，「但這次發生的事非港超的平台，監管上比較困難，長遠來說賭波合法化，帶動產業發展，才有機會改善球員待遇」。

今日發布會出席成員除了陳志康、還有剛當選今屆港超最佳青年球員的東方雙星孫銘謙及黃皓雋、港足門將教練范俊業和去年7月退役的前港腳唐建文。唐建文稱離開綠茵場後，最未能適應是再沒有時間表，「如何安排自己時間去做更多事，對於我來說是個新課題，但退役後始乎仍然離不開足球。離開職業環境後，終於可以和以前的朋友踢『衛生波』，也會帶兒子回傑志中心參與青年軍訓練」。

被問到會否執起教鞭，「唐文」稱暫時未有這打算，「雖然教波可以將自己經驗和心得傳授給下一代是個好玩的事，但目前還是想專注發展自己的品牌」。曾效力傑志多年的唐建文亦為傑志主教練朱志光失落今季最佳教練抱不平，「大家好像沒有講得太多，可能是因為他所做的事不是那麼顯眼，但有人腳變動及球員受傷時，朱sir仍然可讓球隊在整季維持高水平發揮是十分厲害」。

另外，香港足總落實港足U22將於下月15及19日作客與塔吉克U22踢兩場友賽。

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