NBA︱塞爾特人背水之戰挫熱火　東決落後1：3避過被橫掃 (21:31)

東決陷淘汰邊緣的「綠軍」，完成頭兩節仍落後50：56，但球隊在第3節打出一波18：0攻勢逆轉，接近打足全場的塔圖挺身而出，交出「雙雙」33分11籃板，領軍以17分擊敗熱火。

季後賽歷來出現150次落後0：3的局面，但無一球隊能絕地反勝，當中包括今季西岸決賽遭橫掃出局的洛杉磯湖人。不過，塔圖仍樂觀表示，「前面還有漫長和艱難的戰鬥等着我們，但本仗是個好開始，希望這能延續至第5場」。

至於為熱火取得29分的畢拿則盼下場再拿一勝，領軍闖總決賽。在東岸首圈右手骨折的泰萊希路，近日已恢復投籃訓練，有望歸隊。

另外，勒邦占士在湖人無緣總決賽後，直言正考慮是否要將自己20年職業生涯劃上句號，這番言論令整個聯盟感震驚。湖人總經理比連卡表示，盼望占士能續效「紫金兵團」，但也認為這名38歲星將有權選擇退役。

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