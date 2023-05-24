單車｜港隊周五戰國際場地盃　相隔4年再主場出擊　李思穎矢志衝冠 (17:30)

香港國際場地盃被國際單車總會（UCI）列為一級賽事，吸引12個國家及地區的運動員角逐，當中港隊派出逾20位車手、分三隊參賽。沈金康表示，港隊日前完成中國場地單車聯賽第3站，籍此備戰國際場地盃，「這次比賽安排的項目都是奧運資格體系的比賽，對爭取世界賽及世界盃的資格都有影響。男、女子的麥迪遜和全能賽，也是我們在（杭州）亞運的重點項目，所以希望他們在這些項目能夠取得好成績」。

最近成績不俗的李思穎，將於主場出戰女子個人追逐賽、全能賽及麥迪遜，沈金康也對她讚不絕口，又稱這名22歲「小車神」既刻苦又聰明，參加公路賽有助提升其場地賽的技巧，「她的基礎能力較強，而且參加公路賽和場地賽都是集體出發，因此她在公路賽的經驗，有利於麥迪遜和全能賽的判斷，知道該在甚麼點上發力」。

曾於全運會公路賽奪金的李思穎，則盼這次在香港國際場地可站上頒獎台，「不管是全能賽或麥迪遜，都是以冠軍為目標。」李思穎對上一次主場出擊，已是2019年的世界盃，她急不及待於親友及廣大市民面前獻技，「世界盃的場面墟冚，即使我當時仍是小朋友，大家都會為我打氣，令我在主場倍感動力」。

香港「女車神」李慧詩這次不在陣中，但沈金康認為對短距離組的訓練未有太大影響，但認同有經驗的運動員能與年輕運動員一同訓練，有助後者在戰術運用上提升更快。提到李慧詩未來的發展，沈金康稱每個運動員隨年紀漸長都會有自己的方向，盼對方能夠有好的選擇。

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