羽毛球︱港羽男單主帥突離隊投大馬　伍家朗：把我們放在尷尬處境 (23:36)

54歲的黃達明去年6月由韓國隊來投，當時與香港體育學院簽約兩年至明夏巴黎奧運。李梓嘉團隊的聲明亦提及，黃達明會處理好與香港方面的合約才會報到。伍家朗則網上表示港隊男單組主教練一職現時空缺，提到一星期前才知悉黃達明離隊消息，「現在還沒有完全相信這個事實」，但相信港隊有足夠經驗應付這突發情況。

港隊本周轉戰馬來西亞大師賽，其中伍家朗明日會男單首圈鬥愛爾蘭籍球手阮日，晉級後料鬥新加坡的7號種子駱健佑。隊友李卓耀則需硬撼中國隊的李詩灃，而混雙的鄧俊文／謝影雪及李晉熙／吳芷柔亦明日出賽。唯一今日上陣的女雙組合楊雅婷／楊霈霖，力戰下以16：21、19：21僅負印尼隊的2號種子組合。

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