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港超︱從內部停賽到當選最佳11人中場　林衍廷：長大的一季 (22:02)

香港足球明星選舉頒獎禮今晚（23日）舉行，本季以季軍完成港超的標準流浪，分別有兩名球員入選足球明星11人，其中獲選最佳中場的林衍廷，季初曾因紀律問題被內部禁賽近1個月，他獲獎後形容本季是「長大的一季」，並透露來季續留隊征戰亞冠外圍賽。

對23歲的林衍廷而言，本季的經歷可用曲折離奇形容，過去已捲入港足U22「醉酒風波」等紀律問題的他，去年9月再因踢石地聯賽向球證扔球衣惹熱議，一度被會方罰無限期停賽，接近1個月後才獲解禁。然而復出後的林衍廷表現漸獲外界認同，協助流浪獲得港超季軍之餘，更令他獲得港足主教練安達臣的徵召，入圍下月友賽越南隊及泰國隊的初選名單。

如今再獲獎項加冕，「Fat Gor」坦承感到意外，「始終之前做錯了很多事，加上本身不是中場出身，因此想不到可獲獎」。他指出季初再度犯事後，到季中開始「識死」，「意識到犯錯兩次、三次，已經獲給予幾次機會，這次可能真的最後一次，可能以後不能再踢職業，便開始反省，應不應繼續這樣？」。而這一次的犯錯，也讓他學懂接受、聆聽別人的意見，決心改變，「以前一路以來只是做自己，上到球場只是想着贏波，其他事都不理，現於場上學識要想多一點」。

曾在2017/18獲選最佳青年球員的林衍廷，這次獲獎後除感謝流浪會長莫耀強和總監李輝立，更特別道謝隊中老將盧均宜及林嘉緯，「每日在嘉緯左右踢球、看他踢球都是學習的過程；在場上有他們兩人及教練從旁提點，也會好好冷靜自己」。

港足下月中將友賽作客越南隊及迎戰泰國隊，獲徵召入初選名單的他表示，即使現在球會休假仍會保持運動，準備投入下月的集訓，爭取入圍決選。

至於其韓援隊友金旻奎，亦首次當選最佳後衛。他本季共攻入6球，為港超同位置球員中最多。日前與流浪續約的他，稱首獲個人獎項嘉許乃不錯的體驗。流浪來季將出戰亞冠外，若在首仗擊敗越南的海防，金旻奎將有望返回家鄉作客韓職球隊仁川聯，來自仁川的他對此說：「若能夠對上（仁川聯），我會盡我所能，相信我們有力爭勝」。

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