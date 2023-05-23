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港超︱東方奪5獎　盧比度首膺最佳教練　孫銘謙黃皓雋囊括最佳青年球員 (22:26)

東方今季陣容大變年輕化，終後以第4名完季，在今屆香港足球明星選舉亦豐收奪5獎，包括主教練盧比度當選最佳教練，葉鴻輝十度當選最佳門將，陣中年輕大港腳孫銘謙與黃皓雋亦囊括兩個最佳青年球員獎項。

盧比度（Chino）是執教生涯首次獲選最佳教練，擊敗傑志主帥朱志光，這名46歲西班牙籍教頭，繼2010/11年贏得香港足球先生後，再膺最佳教練，是自名宿山度士後首人在球員及教練獲此殊榮。Chino稱非常高興，希望將獎項與職球員和球迷分享。

孫銘謙本季各賽事入14球，成為港超歷來華人單季入球最多球員。他在2020/21年曾當選最佳年青球員，惟當時因疫情改為網上頒獎，稱這次在實體頒獎禮下蟬聯獎項，感覺與別不同，「這次緊張很多，氣氛很熱鬧，在眾人關注情况下奪獎，也是值得開心的事」。對於首當選最佳前鋒成「雙料得主」，「孫銘」把獎項歸功球會及隊友，「沒有他們，我什麼都不是。例如門將每次練習後都很累，但當我想加操，他們都會抽時間與我陪練」。

至於黃皓雋（Anson）亦力壓為傑志入7球的潘沛軒，以及為冠忠南區贏得菁英盃的門將伍瑋謙得獎，他稱今屆最佳青年球員競爭激烈，「我覺得今次4位提名都值得獲獎，我落到球場做好自己本分，有冇獎都是順其自然」。Anson今季加盟東方後取得正選，並入選大港腳，他稱不會視此為終點，希望下季做得更好更多。

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