英超︱紐卡素主場悶和李城提早一輪鎖定前四　相隔20年重返歐聯 (16:26)

紐卡素2021年底獲沙特阿拉伯王室財團入主成為「新土豪」，今季擴軍後表現出色長期位居前四，在聖占士公園球場出戰今季主場最後一仗，面對為護級掙扎的李斯特城，「喜鵲」全場佔優控球率高達78%，多達23次攻門但只得4次中龍，哥林威爾遜及米基爾阿米朗等3次攻門均先後中柱，李城全場受壓只得1次攻門，惟作客仍能悶和0：0各得1分。

紐卡素取得今季第7次0：0後，37戰19勝13和5負得70分，多第5的利物浦4分下，提早一輪穩做前四，繼1997/98年及2002/03年球季後將第3次再戰歐聯。當年仍有傳奇隊長舒利亞在陣下，兩次分組賽都與巴塞隆拿同組及排小組第3出局；上次出席歐洲賽為2012/13年，打入歐霸8強。英超餘下歐聯一席將由曼聯與利物浦之爭，「紅魔」只要餘下兩仗多取1分即確定前四，將主場對車路士及富咸。

領隊艾迪賀維上季中接手紐卡素後，協助走出護級區排第11名，第2季即奪下屆歐聯資格，他賽後稱：「今季我們團結一致，成績完全歸功球會每一個人。即使球隊很長時間未踢過歐聯，但我們都不會懼怕，會從中成長和有所收穫」。隊長捷比亞則當選紐卡素今季最佳球員，這名32歲英格蘭隊右閘今季在英超1入球7助攻，早前入圍今季英超最佳球員名單。

李城近5場不勝後37戰31分排第18，落後尾四愛華頓2分，下周日煞科必須主場擊敗韋斯咸之餘，同時寄望「拖肥」主場對般尼茅夫失分，這支2015/16年英超冠軍才有機會護級成功。

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