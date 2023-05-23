明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超︱紐卡素主場悶和李城提早一輪鎖定前四　相隔20年重返歐聯 (16:26)

紐卡素今晨（23日）英超主場0：0打和李斯特城後，以37戰70分提早一輪鎖定前四，取得下季歐聯席位，相隔20年重返這個歐洲賽最高舞台。

紐卡素2021年底獲沙特阿拉伯王室財團入主成為「新土豪」，今季擴軍後表現出色長期位居前四，在聖占士公園球場出戰今季主場最後一仗，面對為護級掙扎的李斯特城，「喜鵲」全場佔優控球率高達78%，多達23次攻門但只得4次中龍，哥林威爾遜及米基爾阿米朗等3次攻門均先後中柱，李城全場受壓只得1次攻門，惟作客仍能悶和0：0各得1分。

紐卡素取得今季第7次0：0後，37戰19勝13和5負得70分，多第5的利物浦4分下，提早一輪穩做前四，繼1997/98年及2002/03年球季後將第3次再戰歐聯。當年仍有傳奇隊長舒利亞在陣下，兩次分組賽都與巴塞隆拿同組及排小組第3出局；上次出席歐洲賽為2012/13年，打入歐霸8強。英超餘下歐聯一席將由曼聯與利物浦之爭，「紅魔」只要餘下兩仗多取1分即確定前四，將主場對車路士及富咸。

領隊艾迪賀維上季中接手紐卡素後，協助走出護級區排第11名，第2季即奪下屆歐聯資格，他賽後稱：「今季我們團結一致，成績完全歸功球會每一個人。即使球隊很長時間未踢過歐聯，但我們都不會懼怕，會從中成長和有所收穫」。隊長捷比亞則當選紐卡素今季最佳球員，這名32歲英格蘭隊右閘今季在英超1入球7助攻，早前入圍今季英超最佳球員名單。

李城近5場不勝後37戰31分排第18，落後尾四愛華頓2分，下周日煞科必須主場擊敗韋斯咸之餘，同時寄望「拖肥」主場對般尼茅夫失分，這支2015/16年英超冠軍才有機會護級成功。

其他報道：NBA︱安東尼宣布告別19年球員生涯 未圓夢奪冠留憾

其他報道：港超︱香港足球明星選舉明晚舉行 明加索夫勢與艾華頓爭做港足先生

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 英超 紐卡素 喜鵲 李斯特城 歐聯

上 / 下一篇新聞