港超︱香港足球明星選舉明晚舉行　明加索夫勢與艾華頓爭做港足先生 (22:08)

足總近日在社交網公布各獎項最後入圍名單，其中最佳教練3強分別為帶領傑志問鼎三冠王的朱志光、在公眾投票領先的東方主帥盧比度，以及下半季才擔正理文主教練的曾昭達。最佳年青球員方面，最後4強分別為本季期間首入選大港腳的黃皓雋（東方）、潘沛軒（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區），以及寫下港超單季華人入球紀錄的孫銘謙（東方）。

最佳11人方面，門將最後3強為力爭第10次當選的東方星將葉鴻輝、標準流浪的梁興傑及港會門將費查；其中本季曾於主場對晉峰末段倒掛追平的費查，在公眾投票獲接近1600票，有望當選最受球迷歡迎球星。至於前鋒3席之爭則最為激烈，最後6強為傑志的明加索夫、潘沛軒；流浪的神田夢實、祖連奴，以及理文翼鋒艾華頓和東方的孫銘謙。

此外，選舉亦設由港超球員揀選的球員之星，最後3強除了費查及明加索夫，另有僅為晉峰征戰半季的港足中場陳肇鈞意外入選。

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