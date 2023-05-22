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港超︱足總落實下季港超8月中開鑼　賽期遷就港足征戰亞洲盃 (19:37)

中國香港足球總會行政總裁（CEO）譚秋朗今（22日）出席活動時透露，來季港超將會在8月中開鑼．賽期亦將會為明年初舉行的亞洲盃作調整，冀讓港足提早前往中東適應及集訓備戰。

港超2022/23年球季早前煞科，足總CEO譚秋朗今出席香港救助兒童會「童踢同樂」發佈會時透露，來季港超賽期會遷就港足出戰亞洲盃，「來季港超將會在8月中開鑼，而香港球迷都期待港隊表現，因此我們與港超賽會溝通過，會早一點讓球員參與集訓。同時我們會讓港隊提早前往中東，適應當地氣候和環境」。譚秋朗亦希望在未來一個月內會有新的入籍兵代表港足。

提及下季參賽隊數，譚秋朗則指，「暫時不可以向大家確定，但升一隊目前是樂觀的」。而被問到單數球隊的影響，CEO則稱，「未來兩年都是有升無降，每年升一隊，兩年後便是雙數球隊。單數球隊的確會增加編排賽程的難度，但相信競賽部可以做到」。

與麾下球員一同出席活動的深水埗足球總監高俊基，則表示來年會續以小將為骨幹，「來季再會搵3至4個外援帶年輕球員，現有外援亦在談洽中，但一切需看新教練的決定」。而即將離隊的深水埗主教練郭嘉諾則稱暫去向未定，「知道要在香港找球會不易，其他亞洲聯賽亦已開季，暫不會找新教練。」而他亦坦言希望可加入一支有力爭標的球會。

至於是次「童踢同樂」計劃由香港救助兒童會主辦，獲足總、深水埗隊和其他非牟利機構支持，希望透過足球訓練，協助兒童提高社交能力及改善心理健康。

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