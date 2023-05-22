西甲︱巴塞兩將致謝俄羅斯球迷　薩克達斥不應支持侵略國　基輔戴拿模建議轉戰俄足 (20:10)

巴塞隆拿上周一凌晨於西甲第34輪聯賽，在同市打吡戰作客挫愛斯賓奴後提早封王，事後廣受傳媒訪問，其間能司職中後場的沙治奧羅拔圖及後衛巴迪，被發現在西甲官方廣播公司Telegram頻道上的影片中，感謝俄羅斯球迷今季的支持引起外界爭議。

薩克達行政總裁柏堅在聲明中指出，俄羅斯侵略烏克蘭國土已踏入第2年，令以千計烏克蘭人成為戰爭受害者、以數十計的城市被蹂躪破壞，以及百萬計的人流離失所和淪為難民，「全世界團結起來支持烏克蘭和烏克蘭人民，並譴責入侵。我們每天都在盡一切努力加速烏克蘭的勝利，並保護歐洲自由和民主的價值觀」。

柏堅又特別提及鄰國波蘭的協助道：「波蘭人民一直為烏克蘭提供特別的援助：尤其是正效力巴塞的波蘭隊長前鋒羅拔利雲度夫斯基，他已多次表明自己對烏克蘭人的聲援。」柏堅重申兩名巴塞球員的舉措是「一種無法容忍和完全不道德的行為。我們必須記住，足球場上的勝利，抵不上一個孩子的生命；在足球市場上賺到的金錢，抵不上被摧毀的城市和人命」，他期望巴塞今次能承認錯誤，避免將來再出現類似情况。

至於另一烏超球會基輔戴拿模亦加入譴責，並揶揄道：「我們強烈建議巴塞為拉近與俄羅斯球迷的距離，可申請參加俄羅斯的足球聯賽。」

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