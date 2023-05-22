網球｜王康怡巡迴賽仁川站封后寫個人最佳 (18:18)

王康怡在W25職業巡迴賽仁川站女單一路過關，首圈先擊敗其雙打拍檔、中國隊的郭涵煜，次圈以2：1反勝泰籍前亞運銀牌得主Luksika Kumkhum，隨後再擊退澳洲和東道主球手，殺入決賽。

被列為8號種子的王康怡，決賽首盤在接發表現未如理想下，先輸1：6。不過，她次盤回勇轟出3次發球直接得分（Ace）後，以6：3扳回一城，並於決勝盤乘勝追擊，一口氣領先3：0。憑外圍賽晉級的選手蔣欣玗隨後退賽，令王康怡順利贏得生涯首項W25女子單打冠軍。

另外，世界排名第2的俄籍男將丹尼麥維迪夫，在羅馬大師賽男單決賽跟丹麥隊的魯尼激戰1小時42分，以直落兩盤7：5勝出，捧走職業生涯首項泥地賽冠軍，他在賽後直言「從未想過能在泥地賽場奪冠」。至於英籍前一哥梅利則宣布退出月底展開的法網，專心備戰在家鄉舉行的溫布頓錦標賽。

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