明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

網球｜王康怡巡迴賽仁川站封后寫個人最佳 (18:18)

香港網球女將王康怡於韓國傳來捷報，這名21歲港將在W25職業巡迴賽仁川站女單決賽，與中國隊的蔣欣玗戰至盤數1：1平手，並於決勝盤領先3：0下，因對手退賽而勝出，贏得生涯首項2.5萬美元（約19.6萬港元）女子單打冠軍。她本周將轉戰高陽站，力爭再創佳績。

王康怡在W25職業巡迴賽仁川站女單一路過關，首圈先擊敗其雙打拍檔、中國隊的郭涵煜，次圈以2：1反勝泰籍前亞運銀牌得主Luksika Kumkhum，隨後再擊退澳洲和東道主球手，殺入決賽。

被列為8號種子的王康怡，決賽首盤在接發表現未如理想下，先輸1：6。不過，她次盤回勇轟出3次發球直接得分（Ace）後，以6：3扳回一城，並於決勝盤乘勝追擊，一口氣領先3：0。憑外圍賽晉級的選手蔣欣玗隨後退賽，令王康怡順利贏得生涯首項W25女子單打冠軍。

另外，世界排名第2的俄籍男將丹尼麥維迪夫，在羅馬大師賽男單決賽跟丹麥隊的魯尼激戰1小時42分，以直落兩盤7：5勝出，捧走職業生涯首項泥地賽冠軍，他在賽後直言「從未想過能在泥地賽場奪冠」。至於英籍前一哥梅利則宣布退出月底展開的法網，專心備戰在家鄉舉行的溫布頓錦標賽。

其他報道：NBA東岸決賽｜熱火炒綠軍拉開場數3：0　誓成歷來第2支「黑八」闖總決賽

其他報道：英超︱曼城主場煞科小勝賀奪標　季內本土賽四殺車路士

其他報道：游泳︱何詩蓓環地中海系列賽再贏100自　3站7金1銀收官

相關字詞﹕編輯推介 體育 網球 王康怡 丹尼麥維迪夫 梅利 羅馬大師賽 法網

上 / 下一篇新聞