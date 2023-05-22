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NBA東岸決賽｜熱火炒綠軍拉開場數3：0　誓成歷來第2支「黑八」闖總決賽 (17:16)

邁阿密熱火今日（22日）在NBA季後賽主場迎戰波士頓塞爾特人，除了占美畢拿保持穩定發揮外，一班綠葉同樣火力全開，第3節已將領先優勢擴至30分，終助球隊以128：102勝出，在東岸決賽領先場數3：0「叫糊」，勢成史上第2支8號種子進軍總決賽。

熱火本仗入局極快，在點點開花下，完半場已領先塞爾特人61：46。塞爾特人在下半場外線啞火，三分線外13射僅1中，反觀熱火內外開弓，當後衛加比雲昇在第3節初段外扳中鵠，畢拿更向荷霍特做出誇張T字手勢，示意「綠軍」要求暫停，一報對方在東岸決賽首戰嘲諷熱火之仇。雖然畢拿因此動作吞下技術犯規，但對戰局未有產生任何影響。

熱火其後一路領放，頭3節取得16分的畢拿，在最後一節全程休息，其隊友加比雲昇三分球9投6中、取得生涯最高的29分，加上鄧肯羅賓遜和卡勒馬田等板凳球員合共貢獻55分，助球隊以26分大勝塞爾特人。值得一提的是，鄧肯羅賓遜此役在三分線7射5中，其季後賽生涯累積射入124球三分，以1球打破勒邦占士所保持的隊史紀錄。

熱火只要再贏一場，將繼續譜寫「黑八奇蹟」，成為史上第2支8號種子進軍總決賽。此前只有紐約人在1999年以8號種子躋身季後賽，並一路過關，在東岸決賽淘汰印第安納溜馬，惟於總決賽以場數1：4不敵有「雙塔」大衛羅賓遜及鄧肯坐鎮的聖安東尼奧馬刺。

雖然聯盟過去149隊在季後賽領先3：0的球隊，悉數勝出該系列賽，但熱火眾將賽後皆表明不敢鬆懈。至於在西岸決賽「叫糊」的金塊，亦盼於明早橫掃湖人闖總決賽，球星約基治直言：「我不認為自己感到害怕，但對方有勒邦占士在陣，他有能力做一切事情。」

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