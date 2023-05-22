世青盃︱車路士小將領意大利挫巴西　日本小勝塞內加爾 (20:41)

雖然意大利大國腳過去兩屆緣盡世界盃決賽周，但小國腳過去兩屆於世青盃則分奪季、殿軍，來到今屆分組賽首擊續有上佳演出，面對5屆盟主的巴西，於11分鐘由中場馬堤奧柏拉迪接應卡沙迪的頭槌二傳近門射入先開紀錄。其後卡沙迪於27分鐘接應角球傳中，連環兩次頭槌將皮球頂入「森巴兵團」大門拉開比數。戰至35分鐘，這名今年1月曾由車路士外借至英冠雷丁半季的小將，於禁區內博得12碼，自己親自操刀中鵠「起孖」，領意軍半場3球領先。

換邊後力圖反撲的巴西，終在72分鐘由前鋒馬高斯李安納度於禁區內混戰中快腳射入追近。惟這名效力巴甲山度士的20歲小將雖在86分鐘頭槌再下一城，但為時已晚，最終意大利以3：2險勝，在D組暫以較佳得球領先同日贏波的尼日利亞隊居首。

C組方面，「藍武士」日本隊憑效力日職球會FC東京的中場松木玖生，於15分鐘一記離門近30碼的遠射，以1球險勝形勢稍佔上風的非洲勁旅塞內加爾隊，暫列次席。同組的哥倫比亞隊則以2︰1挫以色列隊暫居首。

另外，上屆亞軍韓國隊將於明晨在F組首戰大戰法國隊，而另一爭標分子英格蘭隊則在E組首擊鬥突尼斯隊。

其他報道：西甲︱巴塞兩將致謝俄羅斯球迷 薩克達斥不應支持侵略國 基輔戴拿模建議轉戰俄足

其他報道：港超︱足總落實下季港超8月中開鑼 賽期遷就港足征戰亞洲盃

其他報道：網球｜王康怡巡迴賽仁川站封后寫個人最佳

其他報道：NBA東岸決賽｜熱火炒綠軍拉開場數3：0 誓成歷來第2支「黑八」闖總決賽