游泳︱何詩蓓環地中海系列賽再贏100自　3站7金1銀收官 (00:26)

何詩蓓在一連3站的環地中海系列賽狀態大勇，頭兩站共得5金1銀，當中更在50米自由泳破港績達巴黎奧運A標。這名港隊星將在摩納哥出戰最後一站時延續強勢，首日在強項200米自由泳先破賽會紀錄封后，她在次日棄戰400米自由泳，只出戰強項100米自由泳，她在初賽以54.61秒排首名晉級，再於決賽以52.88秒率先觸池，連續3站贏得冠軍。

其他港將方面，何甄陶在男子50米自游泳未能複製早一日8強賽最快的表現，在準決賽4位泳手中敬陪末席。3名男將出戰100米蛙泳初賽，其中麥世霆和黃培燊出線B組決賽，最終分列第11和12名。至於年僅16歲的小將張心悅在女子100米背泳初賽排第12，晉級B組決賽以1分2.36秒得第9。

其他報道：英超｜阿仙奴作客不敵森林拱手讓冠 曼城提早三輪衛冕封王

其他報道：NBA︱金塊再贏湖人領先3場 勢首闖總決賽 占士直言下仗是生死戰

其他報道：劍擊｜張家朗上海大獎賽32強止步 陳諾思挫前世界冠軍後出局