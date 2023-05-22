英超︱曼城主場煞科小勝賀奪標　季內本土賽四殺車路士　　 (01:20)

曼城今晨（22日）在今季最後一場英超主場比賽，雖然正選陣容先收起前鋒艾寧夏蘭特、中場奇雲迪布尼、根度簡、洛迪卡斯簡迪、守將魯賓戴亞斯及門將艾達臣摩拉斯等多名主力下，仍以1：0打敗車路士，為賽前已篤定第7次封王贈興，而連同以往英甲則是隊史第9次在頂級聯賽登頂。值得一提的是，今次是「藍月」今季聯賽、足總盃和聯賽盃共4次挫敗「藍戰士」。
英超次席球隊阿仙奴昨晨在尾二一輪比賽，作客爆冷不敵諾定咸森林，賽後37戰續得81分，落後少踢兩場的曼城4分下，令後者得以提早3輪成為三連霸，以及近6季五度封王，更為稍後爭奪英格蘭足總盃及歐聯的「三冠王」偉業先過一關。
曼城及後於今晨的英超冠軍慶祝派對比賽中收起多名主將，但仍藉21歲中場小將高爾彭馬在12分鐘，助攻鋒將祖利安艾華利斯先開紀錄，而其隊友馬列斯及菲爾科頓，之後分別勁射和「笠」射都未竟全功。車路士及後取回一些攻勢，但例戈翼鋒史達寧和前鋒夏維斯等都失諸交臂，球隊上半場也終以一球落後。
下半場接戰至57分鐘，曼城以守將史東斯入替文路爾艾簡治，之後又換入夏蘭特、迪布尼等，惟對比數無影響，球隊最終以1：0勝出，賽後36戰得88分，餘下兩輪依次作客白禮頓及賓福特。
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