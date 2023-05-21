英超︱阿仙奴「臨尾香」失冠　阿迪達：令人傷心的一天　列斯聯1：3反負韋斯咸續排尾三　 (23:09)

阿仙奴領隊阿迪達在不敵諾定咸森林後說：「曼城是有能力以拋離10分的優勢下奪標的，卻到頭來辦不到，事關阿仙奴也交出佳績。恭喜曼城，他們值得成為冠軍。我向阿仙奴球迷道歉，我們失敗了，責任在我，但這兩個月間，我們因為不同的原因，導致缺少處於擁有最佳狀態和自信十足的24名球員。今季的10個月比賽是一個很大的教訓，這真的是令人傷心的一天。」

阿仙奴門將蘭斯達爾總結球隊今季英超成績道：「我們可為今季的英超成績自豪，但同時須反省失落冠軍的原因，並從中學習改善。」曼城隊長中場根度簡認為球隊能成為英超三連霸實在不易，「英超是世上要求最高和競爭最激烈的聯賽，曼城能連贏3季冠軍，已告訴大家這球會的成就」，隊友守將基爾獲加則有風度地說：「曼城今季英超初段表現有些阻滯，但我們備受阿仙奴的佳績推動，你必須向這對手致敬。」

另外，列斯聯今晚雖由洛迪高初段打開紀錄，其後卻被主隊韋斯咸的迪格蘭賴斯扳平完結上半場。「鎚仔幫」下半場更藉查洛保雲和蘭仙尼建功，終以3：1反勝，令列斯聯37戰續得31分排尾三，落後尾四愛華頓兩分。

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