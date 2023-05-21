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NBA︱金塊再贏湖人領先3場　勢首闖總決賽　占士直言下仗是生死戰 (19:51)

丹佛金塊今早（21日）在NBA季後賽點點開花，共5人得分上雙，當中查美梅利轟入全場最高37分，作客以119：108擊敗洛杉磯湖人，在西岸決賽領先場數3：0「叫糊」，有望隊史首闖總決賽。

梅利在西岸決賽第3場延續火熱手感，頭兩節已射入30分，助金塊半場領先湖人58：55。不過，這隊西岸「一哥」在下半場陷入困境，當家中鋒約基治第3節初段已錄得4犯，被迫暫時退下火線，梅利突然啞火，只靠卡度維普爾單節得12分維持領先。

湖人在決勝節極力反撲，分數一度反超前，謝夫格連、布魯士布朗和梅利在三分線外開火，打出一波13：0攻勢，加上約基治單節貢獻15分，助球隊以119：108再下一城，在西岸決賽領先場數3：0。梅利賽後表示，金塊領先3場仍要保持專注，不能掉以輕心，「在季後賽要贏16場，才可以贏得總冠軍，己隊仍要再贏5仗。湖人擋在我們爭標的路上，他們將竭力戰鬥」。

湖人此役即使安東尼戴維斯和勒邦占士取得「雙雙」，前者貢獻28分18籃板，後者交出23分12助攻，仍無法領軍扭轉敗局。過往NBA曾有149支球隊在季後賽落後場數0：3，無一能夠反敗為勝，當中亦只有3隊可以扳平場數，最終在「搶七」大戰敗北。38歲的勒邦占士在賽後記者會被問到會否希望再創歷史時，語帶堅定地說：「當然，我的心態一直如此，現在每場都是生死戰。」

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