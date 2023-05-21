英超｜曼聯小勝般茅保前四在望　法明奴主場告別戰建功助利物浦逼和 (00:38)

曼聯昨仗征戰已護級成功踢「風流波」的般尼茅夫，於9分鐘由中場基斯甸艾歷臣一記妙傳，主隊後衛解圍不遠下被入楔的紅魔中場卡斯米路門前掛射入網，最終球隊亦憑此入球小勝。

至於利物浦迎戰同樣力求歐戰席位的阿士東維拉，於22分鐘雖有後衛伊巴希馬干拿迪在自家禁區侵犯對方射手奧尼屈堅斯被判12碼，惟屈堅斯親自操刀射出界。不過，5分鐘後維拉由中場積及藍斯接應傳中近門射入開紀錄。紅軍於55分鐘由加普於禁區內混戰射入，惟球證經視像裁判（VAR）覆核後，證實後衛華基爾雲迪積克在過程中的回傳越位在先，判入球無效。戰至89分鐘，已宣布季後離開紅軍的前鋒羅拔圖法明奴建奇功，終助球隊逼和維拉1：1。賽後紅軍37戰得66分，被踢少1場的曼聯拉開3分，幾近篤定緣盡下屆歐聯；反觀維拉則壓過同日告負的熱刺，升上第7。

另外，愛華頓昨於完場前最後一擊由後衛耶利文拿的入球，作客1：1逼和狼隊，賽後37戰得33分，須在煞科戰續爭護級。

其他報道：劍擊｜江旻憓世盃阿聯酋站延續強勢 決一劍僅負摘銀

其他報道：羽毛球｜諶龍宣布掛拍 中國羽協辦退役儀式

其他報道：菁英盃︱南區兩球挫理文奪隊史首冠 下季換主帥盼有新衝擊 鄭兆聰轉崗位

其他報道：菁英盃︱理文本月失兩冠再次四大皆空 曾昭達向球迷致歉 徐宏傑認實力不足

其他報道：NBA｜畢拿領熱火作客再挫塞爾特人 場數拉開2：0劍指總決賽