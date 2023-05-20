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劍擊｜江旻憓世盃阿聯酋站延續強勢　決一劍僅負摘銀 (22:35)

香港劍后江旻憓今季首次以世界排名第一身分出賽，今日（20日）在女子重劍世界盃阿聯酋站延續勇態殺入個人賽決賽，但最終決一劍不敵韓籍世界冠軍宋世羅，取得銀牌。

江旻憓月初在重劍大獎賽哥倫比亞站封后，從而重返世一，今站首數圈繼續無敵手，接連輕取西班牙及日韓代表過關，之後亦分別擊敗加拿大的Xiao Ruien及匈牙利的Anna Kun。這名29歲港將在決賽面對韓國隊的宋世羅，次節在近身戰落下風而落後6：9，但其後改為主攻一度連贏4劍反超前。二人完成3節後打和13：13，最終由宋世羅決一劍勝出。飲恨的江旻憓則收穫個人本季第4面國際賽獎牌。

早一日在外圍賽輕鬆出線的另一港將佘繕妡，正賽首戰贏瑞典代表，32強更以15：12贏韓國隊的亞洲賽銀牌得主崔仁貞，取得個人本季最佳戰績，但16強不敵世界第6的巴西老將Nathalie Moellhausen。

另外，花劍大獎賽上海站明日上演正賽圈，除張家朗力爭男花世界第一寶座，港隊亦有蔡俊彥等另外4男2女外圍賽過關，分途續戰。

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