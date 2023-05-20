菁英盃︱理文本月失兩冠再次四大皆空　曾昭達向球迷致歉　徐宏傑認實力不足 (20:20)

理文未能繼2019年再奪菁英盃，曾昭達承認這是個失望球季，「今季兩次爭冠都是差少少，希望我們以此為鑒，帶領球隊再次挑戰冠軍。同時我很抱歉，無法為球迷奪冠」。達sir認為，把握力問題成今場決賽勝負關鍵，「我們有埋門，但偏偏未能轉化成入球」。談及下季陣容，達sir稱會再與會方討論，透露會有不少變化。

港足後衛徐宏傑亦稱，本月內連續兩場比賽失冠而感失望，「今季我們失落了數個冠軍，證明球隊實力還有不足，下季每場比賽的決心要更加大，希望未來更加努力」。徐宏傑同樣指出球隊把握力不足是最大問題，「其他球隊如傑志的把握力很好，只需半個機會就能轉化成入球」。

至於今季港超季軍，同樣取得下季亞冠外圍賽資格的標準流浪，則落實與日籍鋒將神田夢實及韓籍後衛朴鍾範續約，二人將留效下季續戰港超。神田夢實稱，早前確有機會到海外落班，但球季期間家中出了點狀况，球會為他提供幫助，「所以我真的有點捨不得與大家道別。球會亦主動大幅調整合約內容，令我充分感受到球會對我的重視和誠意」。

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