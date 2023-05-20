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菁英盃︱南區兩球挫理文奪隊史首冠　下季換主帥盼有新衝擊　鄭兆聰轉崗位 (19:00)

賽馬會菁英盃今午（20日）在旺角大球場舉行決賽，2519名球迷在炎熱天氣入場下，冠忠南區憑史提芬彭利拿在下半場梅開二度，以2：0擊敗理文，贏得征戰頂級聯賽10季以來首個冠軍。落敗的理文則今季四大皆空。南區賽後證實主教練鄭兆聰下季將會轉崗位，改由一名本地教練接掌，期望為這支區隊帶來新衝擊和火花。

理文主力射手艾華頓在上仗港超煞科領紅而今仗停賽，出身南區青年軍的鄭進泓則正選倒戈。南區與理文今季交手5次，包括兩場菁英盃分組賽，南區以3勝1和1負佔優。

理文在上半場控制大局，翼鋒基華尼頓在12分鐘推入禁區內半單刀起腳，被南區門將伍瑋謙撲出底線。這名巴西籍翼鋒於40分鐘食「詐糊」，接應洛迪古斯二傳門前射入，惟旁證示意越位判入球無效。

半場互無紀錄後，南區於55分鐘打開紀錄，射手史提芬彭利拿主射罰球直飛死角，理文門將陳嘉豪鞭長莫及，領先1：0。落後的理文於62分鐘曾有基華尼頓切入禁區射門中楣彈出，未能扳平比數後，理文為加強攻力及保持場上有3名U22球員，於76分鐘換入中村祐人及U22門將鄧梓朗，換走正選門將陳嘉豪及鄭進泓，但80分鐘被南區再入一球，「肥彭」史提芬彭利拿在反擊攻勢突破越位，一對一情况下扭過鄧梓朗射入空門，協助南區2：0擊敗理文捧走菁英盃，贏得升上港超後首項錦標。

南區主席陳文俊賽後稱，球隊每季班費預算將維持約900萬元，但透露季尾決定在下季將會更換主教練，並已簽了3、4名新球員，鄭兆聰會續留南區但會轉崗位，強調換帥與球隊最後失落港超季軍跌至第5名無關，「我們會有大改變，轉換不是代表他（鄭兆聰）做得不好，始終球隊要有新衝擊、想有多些火花 」。至於新帥人選，陳文俊笑言是「大家一定熟悉」的本地教練，「無教過區隊」。有傳該名教練曾教過多支港超球隊。冠忠巴士於2015年冠名，南區會長黃良柏稱，南區在港超8年雖然並非「最Top」，但一眾球員都很用心去踢，希望下季能繼續發揮永不言敗的精神。

鄭兆聰（Ricky）在南區執教逾6年，終為這區隊贏得首個錦標，他賽後稱「是好開始，但不是圓夢或結局」，又笑言：「老實講我現在好累，可能去年底去了評述世界盃，去到季尾我真係咩都諗唔到，但難得有得踢決賽，這個盃我們真的要攞，所以好開心替冠忠南區取得升上港超後第一個錦標」。Ricky本身為電視台評述外國球賽，他承認有時難以兼顧執教球隊的工作，「暫時來講我是以講波行先，這是事實」，但他與陳文俊都強調彼此關係沒有問題，「我們是多年的跑馬馬友，班主和我都知球隊踢的是熱情足球」。至於今場比賽，Ricky稱理文上半場表現較佳，但南區在下半場佔優，「對手人腳較好，我們鬥志搭救，球員決心令到可以捧盃」。

南區門將伍瑋謙（Ivan）賽後與將完季掛靴的謝德謙相擁慶祝，激動落淚。這名賽後獲選為U22「星中之星」的20歲門將稱，在賽前已跟這前輩說要用冠軍歡送他，很高興可達成承諾，「謝德謙在我加入南區後幫助很大，不只是比賽技術，還助我融入南區大家庭。我們一起練波、一起看影片分析，他推動了我的進步，很感激他在這兩年半的教導。既然他將南區大門交給我，我希望可以用成績回報他」。

謝德謙則稱伍瑋謙是他的完美接班人，「在我生涯最後一場，他拿到冠軍，亦交出穩健表現，無論管理層還是球迷都對他充滿信心，我希望他能繼續進步，為南區帶來更多冠軍，甚至未來可代表大港腳及衝出香港」。38歲的謝德謙透露未來將會前往英國，「我會帶女兒到英國讀書，父母亦在當地，希望足球生涯結束後，有更多時間陪伴他們，並會在當地開一間室內設計公司」。阿謙總結職業生涯時，認為自己是個幸運球員，「我十分滿意我的際遇，遇到好的老闆、教練和隊友。即使當中有一兩季失去正選，但自己亦能從中悟出一些得着」。而獲頒決賽最佳球員的史提芬彭利拿則稱下季會留隊。

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