菁英盃︱南區理文爭今季首冠　20歲伍瑋謙初戰決賽獲龍門組扶持　鄭進泓倒戈做半個情報員 (21:18)

冠忠南區vs.理文 旺角大球場 周六下午15：00開賽 票價：$100/40

南區與理文今屆在分組賽A組曾兩度交手，南區分別大勝4：1及打和3：3而首名出線。伍瑋謙在4強對標準流浪於互射12碼撲出兩球成為晉身決賽功臣，「多年前的菁英盃決賽我還只是入場做觀眾，估唔到現在將在職業生涯首次踢盃賽決賽，因此是期待多於緊張」。南區過去一個月聯賽曾排第3及打入足總盃4強，現只餘菁英盃可爭，若失冠將四大皆空，Ivan承認賽前也有少許壓力，「但如果贏得菁英盃，今季都是個可以的球季。超想贏菁英盃，一來是球季最後一場，而且這是我們青年球員的平台，希望自己可以發揮好點，第一次踢決賽就有好結果，幫到球隊贏到在港超首項錦標」。下月底才21歲的伍瑋謙，今季已成南區正選門將，上陣多達31場，他稱學習到如何由季初調節和保持狀態到季尾，承認在制空力方面要再改善，「需要累積經驗判斷如何處理傳中球，不過門將最緊要唔好怕犯錯先會有進步」。

南區龍門團隊成員除了在港足青年軍已開始指導伍瑋謙的門將教練范俊業，還有將於完季退役的38歲老將謝德謙，以及23歲的蔡子濤，Ivan稱喜歡這團隊既有年齡相近的同伴可互相推動，又有經驗前輩指導，且一直關係良好，「門將這位置很特別，比賽時只有一人可踢，但門將團隊成員其實相處得幾融洽，這是不容易」。他欣賞蔡子濤冷靜沉穩，即使最近因右手受傷要接受手術，亦未有因而氣餒；而阿謙和范sir在賽前操練亦有提點他踢決賽的心得，「他們都強調踢決賽最緊要唔好自亂陣腳，就算落後時自己都唔好急」。

謝德謙今晨完成職業生涯最後一課操練後，稱今次決賽雖然不是自己踢，但比以往更想爭冠，「很想臨走時見到球會奪冠」。阿謙效力公民時在2011年高級組銀牌決賽，在落後3球下追平再互射12碼擊敗南華奪冠，他亦將該次經驗分享給Ivan，「當年對南華落後3球最後都可以贏，所以在決賽就算早段先落後都無問題，比賽仍然有時間可以追平」。

理文港超屈居亞軍後，爭取繼2019年後再奪菁英盃。今季由南區轉投理文的鄭進泓，踢足今屆菁英盃每場賽事，將於決賽倒戈前東家。出身南區青年軍、22歲的他「沙維」說沒想過在決賽遇到南區，會當平常比賽對待，期望踢出部署為球隊奪冠，「希望可給南區和球迷看到，球會培訓出來的球員是踢得的。達sir（理文主教練曾昭達）都叫我放膽點踢這場自己搏返來的決賽」。他稱與不少前隊友熟稔，除了年齡相近的伍瑋謙、蔡子濤和陳凱柏，還包括佐佐木周等外援，笑言像是「半個情報員」，「絕對熟悉他們的特性，可能個別某些弱點都知道」。

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