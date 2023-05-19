英超︱紐卡素主場大勝白禮頓　再勝一仗將鎖定前四奪歐聯入場券 (17:14)

紐卡素是役由一次角球令敵鋒安達夫擺烏龍先開紀錄，而倒戈的守將丹般恩完半場前接應罰球迎頂拉開紀錄，取得個人今季英超開齋波。白禮頓在下半場初段一度憑安達夫將功補過取近，但67%控球未為他們收復失地，更在末段輸兩次反擊，被主隊前鋒哥林威爾遜89分鐘單刀破網，兩分鐘後再助攻中場般奴古馬雷斯射入空門，協助「喜鵲」大勝爭前四分子。

紐卡素賽後36戰得69分，領先第4的曼聯3分而多踢一場，由於第5的利物浦36戰得65分，最多只可取得71分下，喜鵲只要再贏一場便肯定前四衝線，下仗於下周二續在聖占士公園球場對護級分子李斯特城。至於第6的白禮頓35戰58分，踢少一場下領先熱刺及阿士東維拉1分，保持下屆歐洲賽資格機會，但「海鷗」餘下3仗包括要主場對榜首曼城。白禮頓領隊迪沙比及中場阿歷斯麥阿里士打及摩西斯卡些度，昨入圍今季英超最佳領隊及最佳青年球員名單；紐卡素隊長捷比亞則入圍年度最佳球員名單。

另外，利物浦領隊高普因上月對熱刺一仗批評球證執法，昨被英格蘭足總罰停賽兩場，但其中一場緩刑，意味他只會在明晚迎戰阿士東維拉一仗缺陣，煞科戰作客修咸頓可以復出。熱刺翼鋒盧卡斯莫拉則公布季尾會約滿離隊。

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