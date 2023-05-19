歐霸4強｜羅馬泊大巴守和利華古遜晉級　決賽專家摩連奴鬥歐霸之王西維爾 (15:32)

羅馬上季在摩連奴首執教即取得歐洲協會聯賽冠軍，進軍今屆歐霸，亦成為歐霸4強唯一非歐聯降格參戰球隊。他們帶住1球優勢作客德國，雖然控球率僅得28%兼全場只得1次攻門，惟摩帥以擅長的「泊大巴」死守，面對由沙比阿朗素執掌的利華古遜，即使主隊全場多達23射6中，但除了前鋒穆沙戴亞比早段射中楣，其餘時間攻門都威脅有限，最終令德甲球隊今季歐洲賽盡墨。

領軍凱旋的摩連奴於完場後眼泛淚光，激動擁抱前鋒譚美阿巴謙。首都狼季尾持續受傷兵問題困擾，如今仗有翼衛史賓亞蘇拿及施歷克先後傷出，但摩連奴感激其餘球員將士用命，如中堅基斯史摩寧趕及後備上陣，首回合奠勝的艾度亞度保夫亦客串右閘，形容「這些細節是勝負分野」。至於談到決賽對手西維爾，他表示：「非常難應付，我們會之後再想，先專注於聯賽。」

西維爾則在另一場4強，主場在法定時間90分鐘1：1逼和另一意甲球隊祖雲達斯，兩回合計打和2：2，在加時95分鐘憑兩名前熱刺球員合作，由拜仁基爾傳中予拉美拿頭槌奠勝。惟阿根廷隊左閘馬高斯阿古拿末段兩黃一紅，無緣決賽。西維爾現於西甲只排第10，至於羅馬在意甲暫列第6，餘下3輪相差第4的拉素6分，意味兩軍很大機會要寄望歐霸奪標，從而參戰下屆歐聯。

另一曼聯前帥莫耶斯亦領英超的韋斯咸打入歐洲協會聯賽決賽，「鎚仔幫」憑柏保路科奴斯補時建功，作客1：0擊敗荷甲的阿爾克馬爾，總比數贏3：1，力爭繼1999年圖圖盃後再次在歐洲賽奪標，將於下月8日決賽將鬥費倫天拿。主隊球迷賽後與作客球員家屬爭執推撞，引起爭議。費倫天拿作客瑞士的巴素利在法定時間勝2：1，兩回合打和3：3，「紫百合」憑中場安東連巴拿克在加時補時9分鐘絕殺，總比數險勝4：3，自1989/90年歐洲足協盃後再次殺入歐戰決賽。

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