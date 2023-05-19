游泳｜何詩蓓50自及200自大熱封后　環地中海巴塞站3金收官 (14:48)

何詩蓓在一連3站的環地中海游泳系列賽表現出色，她先在法國站得2金1銀，包括在50米自由泳破港績達巴黎奧運A標，拿下個人第4張奧運入場券。她在巴塞隆拿站延續強勢，在首日的女子100米自由泳決賽游出今季世界最快的52.50秒奪冠。

這名港將在次日再接再厲，先在50米自由泳初賽游出25.01秒，排首名晉級，在決賽再以24.67秒奪金，比次名的荷蘭隊泳手史甸貝根快0.19秒。

何詩蓓在主項200米自由泳初賽先游出1分58.45秒，總成績次名晉級，她在決賽再游出1分55.56秒，再以逾半秒優勢力壓史甸貝根封后。何詩蓓在巴塞隆拿站以3金收官，與日籍「蛙王」渡邊一平膺今站的最佳泳員。

其他港將方面，16歲的張心悅在女子100米背泳決賽以1分02.55秒獲第11。麥世霆在男子100米蛙泳決賽游出1分02.38秒，同獲總第11名。

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