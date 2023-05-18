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歐聯｜貝拿度施華腳踢頭頂搶風頭　笑言：我雖是小個子但頭槌不錯 (21:13)

相比於表現鶴立雞群的曼城魁梧隊友艾寧夏蘭特，貝拿度施華並不顯眼，今晨（18日）卻在歐聯4強次回合主場大勝皇家馬德里中，以腳踢頭頂破門搶盡風頭，賽後亦獲選為最佳球員，他笑言「我雖是小個子，但頭槌不錯」。

曼城近年人才濟濟，擅於右路強攻者大不乏人，但無損主帥哥迪奧拿對貝拿度施華的信任，歐聯4強兩戰委以重任，他亦不負所託成為晉級英雄。28歲的他說：「我不滿意自己在首回合作客皇馬的表現，所以希望在次回合全力以赴，為隊友和球迷而戰。」結果他形容次回合的勝仗對曼城是「一個美麗的晚上，因為在主場以4：0大勝皇馬是精彩的」。至於2021年歐聯決賽不敵車路士的舊事，他回應道：「希望我們今次能嘗試爭標。」

貝拿度施華身高只有1.73米，被問及今仗頂入第2球的感想時，他說：「我雖是小個子，但頭槌不錯。」他又稱由於現代足球每個球員都要攻守兼備，故此不必計較司職什麼位置，並指在賓菲加青訓時，也著力學習防守。對於歐聯決賽對手國際米蘭，他說：「他們看來非常強大，防守組織嚴密，擅打反擊。決賽將是一場硬仗，但我們會為首次奪標奮戰。」據報他已被巴塞隆拿垂青，但亦有可能今夏轉會巴黎聖日耳門（PSG），理由是曾與他在摩納哥合作的基利安麥巴比，去年便曾敦促PSG羅致他。

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