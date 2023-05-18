歐聯｜曼城大報復挫皇馬闖決賽　哥迪奧拿嘆擺脫過去一年傷痛 (19:12)

曼城上季歐聯4強次回合作客皇馬先開紀錄，卻在末段連失3球下反負1：3，導致總成績以5：6飲恨出局，卻在今晨大報復。首回合作客與皇馬各一言和的曼城此仗於23分鐘打開缺口，貝拿度施華接應曼城中場奇雲迪布尼妙傳先開紀錄，這名葡萄牙隊翼鋒其後在37分鐘又頭槌補中。76分鐘，迪布尼開罰球予後衛文路爾艾簡治頂入，加上前鋒祖利安艾華利斯補時獲菲爾科頓助攻，令皇馬吞4蛋而回，總比數慘負1：5，宣布衛冕失敗。

哥迪奧拿雖曾強調今季再惡鬥皇馬非關報復，卻在賽後說：「我感覺去年的經歷令曼城受創，一整年都在隱隱作痛，而且有人認為球員缺乏個性，但球隊此役拋開一切，隊員以優秀的表現，證明自己是多麼與別不同。己隊由開賽開始，便表現出準備為勝利而戰的決心。」哥帥續直言能淘汰皇馬確值慶祝，但已叮囑賽後休息一天的麾下，如果下周日晚英超主場挫車路士，便可提早兩輪封王，故此現在絕對不是鬆懈的時候。事實是曼城也將在下月3日與曼聯上演英格蘭足總盃決賽，故此存在隊史破天荒榮膺「三冠王」的可能。

值得留意的是，哥迪奧拿此仗取得個人在歐聯的第100場勝仗，而歷來第191次領軍則打破了曼聯前領隊費格遜的賽事紀錄，並將曼城在這賽事連續主場不敗改寫為26場。此外，他也歷來第4次以主帥身分躋身決賽，看齊名帥納比、高普、費格遜及蒙奴斯，而紀錄保持者是5次的皇馬教頭安察洛堤。

安察洛堤雖坦承此役輸得心服口服，但指出「皇馬是4強份子，被一支強敵淘汰。我們會從中學習，下季將會做得更好」。惟已傳言他因皇馬今季只能在西班牙盃和世冠盃封王而帥位不穩。皇馬門將泰拔高圖爾斯則說：「曼城開賽後的強攻不會令我們驚訝，這是賽前已預計的壓力。他們不會讓我們控球，而且迫使己隊球員必須墮後至禁區內。」高圖爾斯昨仗屢救險球，其中包括擋出敵鋒艾寧夏蘭特的近射，使對方無法斬獲今季第53個入球。

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