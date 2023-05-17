歐聯︱皇馬隊巴遲到礙備戰　安察洛堤信後備再當奇兵　哥迪奧拿戒大戰前再胡思亂想　 (21:59)

曼城vs.皇家馬德里 now643台 明晨03：00直播

「銀河艦隊」這次前往英國之旅遇到些少阻滯，他們在曼徹斯特機場降落後，由於球隊隊巴沒有按時出現，導致皇馬職球員被迫在機場逗留多半小時。然而這次阻滯沒有影響領隊安察洛堤的信心，這意籍名帥說：「這場比賽是沒法預測的，但我有一個周詳的比賽計劃，同時我有一個強大的後備陣容，上年正是後備球員幫助我們贏得歐聯冠軍。」

過往喜歡在關鍵時刻「做實驗」的哥迪奧拿則向「藍月」球迷派定心丸，「大家不用擔心，我不會再想得太複雜，這場的戰術跟過去沒有太大分別。然而，有很多事情是我們無法控制的，我對球員唯一寄望便是做好自己。」曼城中堅尼敦阿基會是雙方陣中唯一因傷缺席的球員，皇馬中堅艾達米列達奧將坐完「波監」復出，中場卡馬雲加亦傷癒復出。

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