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歐聯︱國米再贏米蘭坐亞望冠　拿達路冀阿根廷世盃經驗助爭標　辛尼迪：不想決戰皇馬 (17:02)

國際米蘭今晨（17日）於歐聯4強次回合憑拿達路馬天尼斯一箭定江山，以1：0小勝同市宿敵AC米蘭，兩回合計以3：0勝出，季內第4次擊敗對方，亦繼2009/10年球季後再次晉級決賽。拿達路賽後談及半年前代表阿根廷隊世界盃封王，希望有助一搔13年之癢。至於「藍黑軍團」副會長辛尼迪已急不及待想知道決賽對手，直言「希望避開皇家馬德里」。

首回合落後兩球的AC米蘭積極反撲，惟巴謙戴亞斯和拉菲爾利亞奧的攻門都未能考驗對方門將奧拿拿。完半場前，國際米蘭中場米希達利恩因傷退下火線，由克羅地亞中場波索域入替。易邊後，「紅黑軍團」始終無法追近總比數，戰至74分鐘更被國米先開紀錄。後備入替的盧卡古禁區內面對守將夾擊後，傳給拿達路馬天尼斯窄位射破邁治蘭十指關，並終以總比數3：0勝出。

國米今年分別在意甲、意大利盃和歐聯兩回合都成功擊敗米蘭，繼1973/74年球季後再次單季內四殺對方。國米過往5次在決賽成績是3勝2負，對上一次是09/10年球季在摩連奴執教下在決賽以2：0擊敗拜仁慕尼黑，連同國內聯賽及盃賽，取得三冠王佳績。今仗一箭定江山的拿達路近期狀態大勇，近9仗入7球，賽後表示，「我在世界盃體會過，只要我們夠團結，方向一致，事情就變得容易」。

晉級的國米將在香港時間6月11日凌晨3時於土耳其伊斯坦布爾，與明晨皇家馬德里對曼城的勝方爭冠。國米前隊長，現副會長辛尼迪賽後指，「我希望可以避開皇馬，因為決賽彷彿是為他們而設」。教練施蒙尼恩沙基則表示無論對那一隊都是十分不幸運，「曼城和皇馬都是質素高的球隊，我們上季兩度在表現不錯的情況下不敵皇馬，而曼城球員則不需要任何指示。我將會密切地關注他們次回合的賽事」。

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