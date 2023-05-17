學界︱浸附中羽毛球精英賽4強負協恩止步　女單銀牌得主洪富淇無憾轉爭團體季軍 (17:31)

浸附中在8強以直落3場擊敗瑪利曼中學後，晉級4強硬碰協恩，打頭陣的駱健晴以19：21僅負陳旨喬。協恩在次局乘勝追擊，陳穎霖/李文琪以21：4挫駱健晴/林采柔。

早前在精英賽單打摘銀的洪富淇，在關鍵的第3場與朱穎姿拉鋸，她戰至「刁時」險勝22：20。洪富淇隨後伙拍蘇芍潼在第4局出戰雙打，一度落後歐陽沛淇/吳昭賢14：20，兩人盡展韌性連救4個賽點，惟最終仍以18：21告負，局數1：3不敵協恩，無緣決賽，周五跟滬江維多利亞學校（中學部）會師季軍戰，爭取再創佳績，協恩則與德望學校在決賽碰頭。

浸附中連續兩季在團體賽4強落敗，即將畢業離隊的洪富淇坦承可惜，但她不諱言已盡全力，「我將這場當作最後一仗去打，能打出應有水準，已對自己有所交代」。洪富淇跟蘇芍潼和駱健晴拍檔多年，她以「精彩」總結6年中學生涯，又稱自己成長良多，「我以前遇上逆境，很容易喪氣，但現在需負起領軍責任，會比較淡定。我在場上也多了熱誠，想贏的心變得更強，渴望為團隊付出更多」。

男子組方面，福建中學在4強直落3局挫喇沙書院，近10年首闖決賽，跟衛冕的拔萃男書院爭冠，後者在另一場4強以3：0輕取聖保羅書院。

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