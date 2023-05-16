港甲︱愉園2014年曾捲假波醜聞　前年涉欠薪後棄戰港超兼易手 (21:13)

愉園體育會於1950年成立，設有足球部、籃球部、田徑部等多個運動項目的隊伍。其中足球隊自1957年加入足總聯賽體系後，曾6次贏得當時頂級聯賽的港甲冠軍及兩奪香港足總盃，然而2013/14球季征戰頂級聯賽（港甲）時，在2014年1月以0：5不敵日之泉JC晨曦後，多名職球員被廉政公署人員帶走，及後拘捕球員巢鵬飛、樊偉軍、劉嘉城、保素域斯、沙沙麥斯、賓曹、行政主任梁倬軒等9人，當中克羅地亞籍外援沙沙麥斯同年12月被裁定串謀詐騙罪成判囚12個月，翌年被香港足總重罰終身停賽；梁倬軒承認違反賭博條例罰款4000元；同被控串謀詐騙的樊偉軍，則經審訊後被裁定罪名不成立。愉園與當年同捲入假波案的屯門，最終被足總取消該季成績。

愉園其後徘徊低組別聯賽，商人陳志實在2016年入主後連續3季升班，2019/20年球季初戰港超。但陳志實於2021年被指拖欠職球員薪金達550萬元，球會同年放棄角逐港超並「自降」甲組。陳志實及其任董事的愉園足球俱樂部，事後遭勞工處各票控26條控罪，上月首提堂，下月再訊。身兼愉園體育會會長的足總主席貝鈞奇曾稱，早已辭任愉園足球俱樂部董事，因此欠薪一事與他無關。愉園自2021/22年降回甲組起，由趙覺超擔任主教練至今，今季有楊賜麟、雷文廸及霍斌仁等曾征戰港超的球員，「快活谷」周日已完成今季甲組所有賽事，26仗8勝5和13負暫排第10，全季共失84球屬今季港甲第2高。

此外，本港2016年亦發生過假波案，當時5名香港飛馬職球員被指操控或企圖操控預備組聯賽賽果，時任助教的前香港足球先生李威廉承認1項串謀詐騙和1項代理人接受利益罪，被判180小時社會服務令；至於4名球員李家豪、陳柏衡、鄭禮騫及郭建邦經審訊後，被裁定串謀詐騙、向代理人提供利益等6項罪名不成立。

本港足球除港超為職業賽事，港甲至港丙球會一般以半職業或業餘方式運作。部分球隊會為球員提供車馬費或出場費等報酬，據悉近年每場金額有數百元至4000元不等，並隨球隊該仗勝負有所浮動。

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