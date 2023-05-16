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菁英盃｜首頒各隊U22最佳球員獎　10將爭做「星中之星」 (18:48)

賽馬會菁英盃本周六（20日）下午3時假旺角大球場舉行決賽，由冠忠南區和理文爭奪今季港超的最後一項錦標。本季菁英盃獲香港賽馬會冠名贊助下，增設各隊的最佳U22球員獎項，在今日（16日）頒發獎座及獎金；得獎10名球員同時入圍競逐決賽當日頒發的U22「星中之星」。

各隊最佳U22球員獎項由10隊港超職球員自行選出，得主分別為盧兆崎（標準流浪）、鍾凱文（東方）、周子謙（港會）、陳潤潼（香港U23）、袁振謙（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、羅焯熙（理文）、葉卓文（晉峰）、戴廷匡（深水埗）及郭縉諾（和富大埔），這10名小將今日均獲頒發獎座及3000元獎金支票。菁英盃決賽當日將從10隊最佳U22球員中，由傳媒選出一名U22「星中之星」，獲獎球員將獲5000元獎金及獎座。

將出戰決賽的冠忠南區及理文，今季菁英盃已在分組賽A組兩度交手，首循環南區大勝4：1，次循環打和3：3。賽事冠軍將獲12萬元獎金，亞軍可獲6萬元。兩軍今日分別提名南區康樂體育促進會及香港單親協會，作為馬會捐款的受惠機構。奪冠球隊提名機構將獲10萬元捐款，亞軍球隊提名機構則獲5萬元。

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