明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超︱利物浦輕取李城奪七連勝　沙拿助攻帽子戲法　高普謙稱爭前四仍被動 (16:41)

利物浦在今晨（16日）英超，憑穆罕默德沙拿交出助攻「帽子戲法」，造就居迪斯鍾斯梅開二度，作客以3：0輕取深陷護級漩渦的李斯特城。「紅軍」七連勝後36戰65分續排第5，續以多踢一場相差紐卡素及曼聯1分。不過領隊高普仍稱爭前四主導權仍不在手中，但會爭取餘下兩仗全勝完季。

利物浦球星沙拿今仗續大勇，先在上半場兩度傳予居迪斯鍾斯建功，下半場71分鐘在禁區外處理罰球時作勢射門但踩後，造就右閘阿歷山大阿諾特射入世界波，作客以3：0大勝李斯特城。紅軍賽後除了確定至少可出席下季歐霸盃，繼續向紐卡素及曼聯進逼，維持多踢一場落後1分，餘下兩仗將要主場對阿士東維拉，以及作客已篤定降班的榜尾修咸頓。李城以36場30分續留尾二第19名，離尾四的愛華頓及尾三列斯聯相差2及1分，護級形勢仍危。

問到爭前四機會時，高普稱球隊能擺脫此前低迷狀態已屬不易，仍謙稱主導權不在手中，「他們（紐卡素和曼聯）會失手嗎？我認為這不太可能，但我們的任務是爭取最後兩場全勝，盡量向他們施壓」。隨着李城落敗，37分的韋斯咸因而護級成功，高普笑言該隊領隊莫耶斯現可以專心備戰周中的歐協聯4強。

另外，曼聯證實中場沙比薩因半月板傷勢提早今季收咧，這名由拜仁慕尼黑借至的29歲奧地利國腳，據報傾向留隊，曼聯將與拜仁談論其去留。

其他報道：英超｜阿仙奴主場3球負白禮頓　曼城下周日拆「車」即封王

相關字詞﹕體育 英超 利物浦 穆罕默德沙拿 居迪斯鍾斯 高普 阿歷山大阿諾特

上 / 下一篇新聞