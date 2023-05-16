英超︱利物浦輕取李城奪七連勝　沙拿助攻帽子戲法　高普謙稱爭前四仍被動 (16:41)

利物浦球星沙拿今仗續大勇，先在上半場兩度傳予居迪斯鍾斯建功，下半場71分鐘在禁區外處理罰球時作勢射門但踩後，造就右閘阿歷山大阿諾特射入世界波，作客以3：0大勝李斯特城。紅軍賽後除了確定至少可出席下季歐霸盃，繼續向紐卡素及曼聯進逼，維持多踢一場落後1分，餘下兩仗將要主場對阿士東維拉，以及作客已篤定降班的榜尾修咸頓。李城以36場30分續留尾二第19名，離尾四的愛華頓及尾三列斯聯相差2及1分，護級形勢仍危。

問到爭前四機會時，高普稱球隊能擺脫此前低迷狀態已屬不易，仍謙稱主導權不在手中，「他們（紐卡素和曼聯）會失手嗎？我認為這不太可能，但我們的任務是爭取最後兩場全勝，盡量向他們施壓」。隨着李城落敗，37分的韋斯咸因而護級成功，高普笑言該隊領隊莫耶斯現可以專心備戰周中的歐協聯4強。

另外，曼聯證實中場沙比薩因半月板傷勢提早今季收咧，這名由拜仁慕尼黑借至的29歲奧地利國腳，據報傾向留隊，曼聯將與拜仁談論其去留。

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