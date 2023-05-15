桌球︱傅家俊獲發兩年職業外卡　冀返世界前64再戰克魯斯堡 (23:09)

傅家俊4月在世界賽外圍賽首圈出局，年終世界排名未能重返前64位，一度失去職業賽資格。不過，WST宣布向現時世界排名第109的港將頒發「外卡」，讓他續戰未來兩季職業巡迴賽，他表示：「我已經打球近25年，近幾年真的很有挑戰性，但能夠代表香港再戰兩季職業巡迴賽，我會努力證明自己仍有力在頂級賽事競爭」。

45歲的傅家俊近年受眼疾和疫情影響，甚少參賽機會令排名下跌，但他去年底在紅館舉行的香港大師賽中，在4強打出「147」反勝希堅斯晉級，再於接近全場爆滿的決賽負「火箭」奧蘇利雲得亞軍。他對於接下來的職業巡迴賽充滿期望，「我的目​​標明確，希望世界排名可重返前64，並再次有資格在克魯斯堡劇院出戰世界賽，我會盡最大努力來實現這些目標。即使眼疾和疫情令我的水平下滑，但我仍熱愛此運動，希望我的競爭力可回到像5年前一樣」。

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